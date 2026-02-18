Un perro lobo irrumpe en prueba de esquí de fondo y se roba la atención en Milano Cortina 2026

Un perro lobo irrumpió en plena clasificación del sprint femenino libre por equipos de esquí de fondo y recorrió parte del circuito de la prueba de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El animal, que logró burlar el dispositivo de seguridad, corrió por el trazado como si fuera un competidor más e incluso cruzó la meta junto a varias esquiadoras antes de ser controlado por el personal del evento.

La irrupción del animal opacó momentáneamente el triunfo de la dupla sueca integrada por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, quienes conquistaron el oro en el sprint por equipos con un tiempo de 20:29.99.

El oro fue para “Nazgul”

El perro, llamado “Nazgul”, pertenecía a una exesquiadora local que vive cerca de la sede olímpica y aseguró que su mascota no representa peligro alguno. El incidente no dejó consecuencias para las participantes ni alteró los resultados deportivos.

Por detras de las suecas, llegaron las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich (20:31.39), mientras que las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek completaron el podio con 20:35.86.

