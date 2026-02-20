Posible tormenta invernal en Nueva York: qué se espera y cómo prepararse este fin de semana

Una posible tormenta invernal podría impactar este fin de semana al área triestatal, con nevadas que comenzarían el domingo por la tarde y la posibilidad de ráfagas de viento que superarían las 40 millas por hora en zonas costeras.

Aunque los modelos meteorológicos aún difieren en la intensidad final del sistema, el consenso apunta a un evento de nieve ligera a moderada inicialmente, con potencial de fortalecerse durante la noche del domingo hacia el lunes si se desarrolla una baja presión secundaria frente a la costa.

El sistema, que se desplazará desde el oeste del país hacia el Atlántico, podría generar acumulaciones variables dependiendo de su trayectoria exacta. Algunos escenarios contemplan totales modestos de hasta 3 pulgadas en la ciudad de Nueva York, mientras que áreas como el sur de Nueva Jersey y Long Island podrían registrar cifras superiores si la tormenta se intensifica. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), mantiene probabilidades de nieve cercanas al 50% para el domingo, subrayando que el pronóstico sigue siendo dinámico y podría ajustarse en las próximas horas.

Ante este panorama incierto, las autoridades recomiendan a la población prepararse con anticipación. La primera medida clave es mantenerse informado a través de fuentes oficiales y evitar depender únicamente de mapas que circulan en redes sociales, ya que estos pueden mostrar escenarios extremos que no representan el consenso meteorológico. Seguir actualizaciones constantes permite tomar decisiones más acertadas sobre desplazamientos y actividades al aire libre.

Preparativos en el hogar antes de la tormenta

En casa, la preparación comienza con revisar techos, canaletas y desagües para asegurarse de que estén libres de hojas u obstrucciones. Esto ayuda a prevenir acumulaciones de agua que puedan congelarse y provocar filtraciones o daños estructurales. También es recomendable verificar puertas y ventanas para reducir corrientes de aire frío y mejorar la eficiencia energética durante los días más fríos.

Tener un kit básico de emergencia es fundamental. Este debe incluir linternas con baterías adicionales, agua potable, alimentos no perecederos suficientes para al menos tres días, medicamentos esenciales y cargadores portátiles para teléfonos móviles. Si se prevén ráfagas fuertes, asegura objetos sueltos en balcones, terrazas y patios, como muebles ligeros o decoraciones, que podrían convertirse en proyectiles con el viento.

En caso de vivir en edificios multifamiliares, es importante conocer las rutas de evacuación y los protocolos internos ante emergencias. Para quienes residen en casas unifamiliares, revisar el funcionamiento de sistemas de calefacción es crucial. Si se utilizan generadores portátiles, estos deben operarse siempre en exteriores y lejos de ventanas para evitar la acumulación de monóxido de carbono, un gas incoloro y peligroso.

La recomendación número uno es mantenerse informado y actualizado mientras los canales oficiales de fuentes oficiales. (Foto: Sydney Schaefer/AP)

Seguridad durante la nevada

Una vez que comiencen las precipitaciones, la recomendación principal es limitar los desplazamientos. Las carreteras pueden volverse resbaladizas rápidamente, especialmente durante la transición de lluvia a nieve. Si conducir es indispensable, asegúrate de que su vehículo tenga suficiente combustible, neumáticos en buen estado y un kit de emergencia con manta, agua y una pala pequeña.

Caminar sobre superficies heladas también implica riesgos. Utilizar calzado con suela antideslizante puede reducir la probabilidad de caídas. Además, limpiar la nieve acumulada en entradas y aceras lo antes posible facilita el tránsito seguro y evita que se compacte y forme hielo. Aplicar sal o arena puede mejorar la tracción.

Las ráfagas intensas del noreste podrían provocar interrupciones eléctricas temporales, especialmente en zonas costeras o donde haya árboles debilitados por tormentas anteriores. En caso de apagón, desconecta electrodomésticos sensibles para evitar daños cuando regrese el suministro eléctrico. Mantén refrigeradores y congeladores cerrados para conservar la temperatura interna el mayor tiempo posible.

Después del paso del sistema

Una vez que la tormenta se haya desplazado, es importante continuar con precauciones. Retira la nieve acumulada en techos planos si es seguro hacerlo o contrata a profesionales para evitar sobrecargas estructurales. Revisa también posibles daños en cercas, ventanas y cableado exterior.

Las bajas temperaturas posteriores pueden favorecer la formación de hielo negro, una capa casi invisible que incrementa el riesgo de accidentes tanto para peatones como conductores. Mantenerse alerta y no asumir que las condiciones mejoraron inmediatamente tras cesar la nevada es esencial.

Aunque aún no está claro si esta tormenta será un evento menor o uno de mayor impacto, la preparación anticipada puede marcar la diferencia. Las autoridades insisten en que la clave es no subestimar el sistema, especialmente en una región que todavía puede tener acumulaciones previas de nieve y suelos saturados por precipitaciones recientes.

En un invierno que ya ha dejado episodios significativos en la región, la experiencia demuestra que actuar con prudencia reduce riesgos y costos. Mantener comunicación con familiares y vecinos, especialmente adultos mayores o personas con movilidad limitada, también fortalece la respuesta comunitaria ante cualquier eventualidad.

El pronóstico se ajustará conforme el sistema avance y los meteorólogos cuenten con datos más precisos. Mientras tanto, preparar el hogar, planificar con antelación y seguir las recomendaciones oficiales permitirá a los residentes del área triestatal enfrentar este posible evento invernal con mayor tranquilidad y seguridad.

