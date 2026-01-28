¿Por qué nunca debes usar la nieve como congelador?

Si en medio de una tormenta de nieve te quedas sin electricidad, parece lógico pensar que el exterior se convierte en un congelador gigante. Sin embargo, existen factores de riesgo que van más allá de las temperaturas extremas.

Aunque el clima fuera de casa esté bajo cero, no se considera seguro usar la nieve para conservar alimentos. La ciencia nos advierte que esta opción puede terminar en un desastre sanitario.

En caso de fallas eléctricas, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) ofrece recomendaciones clave para minimizar riesgos de salud y evitar el desperdicio de comida.

¿Por qué la nieve es peligrosa para los alimentos?

Existe la percepción de que, bajo cero, la comida estará a salvo. No obstante, la seguridad alimentaria se ve comprometida por los siguientes factores:

Efecto de la radiación solar: Pese a las bajas temperaturas, los rayos del sol pueden impactar directamente en los envases, provocando que los alimentos congelados comiencen a descongelarse.

Pese a las bajas temperaturas, los rayos del sol pueden impactar directamente en los envases, provocando que los comiencen a descongelarse. Proliferación de bacterias: Las condiciones climáticas variables pueden calentar los productos lo suficiente como para permitir el desarrollo de bacterias transmitidas por los alimentos .

Las condiciones climáticas variables pueden calentar los productos lo suficiente como para permitir el desarrollo de . Fluctuación térmica: El FSIS recuerda que la temperatura exterior varía cada hora; por lo tanto, no garantiza la cadena de frío necesaria para proteger productos perecederos.

El recuerda que la temperatura exterior varía cada hora; por lo tanto, no garantiza la cadena de frío necesaria para proteger productos perecederos. Insalubridad y fauna silvestre: Al dejar comida en el exterior, esta queda expuesta a condiciones insalubres y al acecho de animales. Los animales pueden portar enfermedades; nunca consumas alimentos que hayan estado en contacto con ellos.

¿Cómo aprovechar las bajas temperaturas de forma segura?

El FSIS advierte que la fluctuación de temperatura impide una conservación segura. Congela agua en envases limpios en el exterior y trasládalos a tu refrigerador para mantener la cadena de frío sin contaminar tus alimentos. Crédito: Shutterstock

No todo está perdido. Puedes utilizar el frío extremo a tu favor de una manera inteligente y segura: fabricando hielo casero.

Llenar recipientes: Utiliza cartones de leche limpios o latas vacías y llénalos con agua. Congelación externa: Colócalos en el exterior para que se congelen con el frío ambiental. Uso estratégico: Una vez formado el hielo, trasládalo al refrigerador, congelador o hielera para mantener la temperatura interna de tus alimentos sin exponerlos directamente a la contaminación exterior.

Sigue leyendo: