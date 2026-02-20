Shakira dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

La noticia corrió rápido y encendió la emoción en México. Shakira anunció que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo a las 8:00 p.m.

Este acontecimiento llega como una forma de agradecer el cariño que ha recibido del público mexicano a lo largo de su carrera, una relación que se ha fortalecido con los años.

Una gira histórica y una relación de toda la vida

México ha sido pieza clave en el éxito reciente de la cantante barranquillera. Con su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira alcanzó una marca histórica al convertirse en la intérprete latina con la gira más exitosa de todos los tiempos, superando los 420 millones de dólares en recaudación y más de 3.3 millones de asistentes en 82 estadios alrededor del mundo.

Dentro de ese recorrido internacional, la capital mexicana ocupó un lugar privilegiado. La artista logró un récord sin precedentes al presentar 12 conciertos consecutivos completamente “sold out” en el Estadio GNP Seguros, un logro que reunió a más de 780,000 asistentes y obligó a sumar una fecha adicional debido a la abrumadora demanda. Ese tramo de la gira consolidó a la ciudad como uno de los centros más importantes de su trayectoria global.

Un agradecimiento a lo grande para el público mexicano

Para Shakira, presentarse gratuitamente en uno de los espacios más emblemáticos de este país es una manera de reafirmar el vínculo que ha construido con millones de fans mexicanos, quienes la han acompañado desde sus primeros lanzamientos hasta su reciente euforia mundial.

En sus redes, la colombiana dijo: “México lindo, ¿se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, les quiero contar que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo primero de marzo a las 8 de la noche”.

“Ustedes me han dado tanto, tanto que ojalá yo pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado”, expresó emocionada la estrella de la música latina.

Shakira cerró el clip con una gran muestra de amor y agradecimiento: “A ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe”.

¡Les tenemos preparada una gran sorpresa en el corazón de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/x7cDoH1Bvf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 20, 2026

Por su parte Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, celebró la noticia y destacó la relevancia cultural y social del evento.

“Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad, Shakira se presentará aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mundo”, expresó.

Así es que, la cita para los fans de Shakira en la Ciudad de México, es el próximo domingo 1 de marzo a las 8:00 p.m., en el Zócalo.

