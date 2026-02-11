Shakira ofrecerá multitudinario concierto gratuito en Río de Jainero

La cantante colombiana Shakira ofrecerá un multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

“Las caderas no mienten y la alcaldía de Río lo confirma: Shakira en Copacabana el 2 de mayo”, dijo la alcaldía en una publicación en X, en alusión a su exitosa canción.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, confirmó que Shakira será la artista principal de este evento llamado “Todo mundo no Rio”, el cual forma parte de una iniciativa de las autoridades locales para promover eventos a gran escala en la ciudad. La primera en protagonizar este evento fue Madonna en mayo de 2024 y le siguió Lady Gaga en 2025.

Los dos shows anteriores fueron todo un éxito, consolidándose como un evento masivo. Madonna reunió a 1.6 millones de personas en las playas de Copacabana, cerrando así su carrera artística. Lady Gaga superó la marca de Madonna al reunir a 2 millones de personas en el multitudinario evento, que no solo reunió a locales, sino también a miles de turistas.

La confirmación de que Shakira encabezará el megashow en Río de Janeiro ha alimentado la expectativa sobre el alcance que tendrá la artista colombiana en este evento. Shakira es una de las artistas latinas con mayor impacto global.

El Ayuntamiento de Copacabana prevé superar la barrera de los 2 millones de asistentes que se logró en 2025 durante el concierto de Lady Gaga.

La presentación de Shakira será transmitida en vivo por TV Globo y estará acompañada por una producción de gran escala.

El público de Río de Janeiro es particularmente especial para Shakira. El 11 de febrero de 2025, Shakira comenzó su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en el Estadio Nilton Santos (Engenhão).

Shakira ofrecerá esta importante presentación luego de que batió récord al tener la gira más taquillera de la historia. La artista recaudó 421,6 millones de dólares en 2025 y vendió 3,3 millones de entradas a lo largo de sus 86 conciertos ofrecidos a lo largo del año pasado por toda América –de Estados Unidos a Argentina y Chile.

