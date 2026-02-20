12 claves para entender el nuevo sistema de puntos del DMV de Nueva York en 2026

El sistema de puntos del DMV de Nueva York puede convertirse en un problema serio si no entiendes cómo funciona. Una multa no es solo una factura que se paga y se olvida: cada infracción suma puntos a tu licencia y, si se acumulan, el resultado puede ser la suspensión automática.

Para solicitar una licencia de conducir en New York debes reunir una serie de documentos para consignarlos en el DMV. Crédito: Mehaniq | Shutterstock

En 2026 las reglas se endurecieron. Aumentaron ciertos cargos, se reforzaron sanciones y el margen de error es menor. Saber cuántos puntos da cada infracción, cuándo se activa una suspensión y qué hacer para reducir el impacto puede ser la diferencia entre seguir manejando con normalidad o quedarte sin licencia de un día para otro.

Nuevo sistema de puntos del DMV NY 2026: sanciones, costos y DRA

El sistema de puntos del DMV de Nueva York puede parecer confuso si no lo conoces bien y el año arrancó con un endurecimiento de sanciones y un marcado aumento de los costos asociados a ciertas infracciones.

Entender cómo funciona el sistema puede marcar la diferencia entre mantener tu licencia activa o perder el derecho a conducir.

Puedes ver: Nueva York endurece el sistema de puntos de licencia: más multas y sanciones más severas

Aquí tienes 12 claves claras y prácticas que responden a lo que más se busca en Google.

1. ¿Cuántos puntos suspenden la licencia en Nueva York?

Si acumulas 11 puntos en 18 meses, el DMV puede suspender tu licencia. El período de 18 meses cuenta desde la fecha de la infracción. No importa si las multas fueron en distintos condados.

2. ¿Cuántos puntos da cada infracción?

Exceso de velocidad:

1–10 mph sobre el límite: 3 puntos.

11–20 mph: 4 puntos.

21–30 mph: 6 puntos.

31–40 mph: 8 puntos.

Más de 40 mph: 11 puntos (suspensión inmediata posible).

Pasarse un semáforo en rojo en Nueva York puede sumar puntos a la licencia y aumentar el riesgo de suspensión. Crédito: Imagen creada por AI | Impremedia

Otras infracciones:

Conducción imprudente: 5 puntos.

Uso del celular o texting al manejar: 5 puntos.

No ceder el paso: 3 puntos.

Pasarse luz roja: 3 puntos.

No detenerse ante autobús escolar: 5 puntos.

3. ¿Qué pasa si llegas a 6 puntos?

Debes pagar el Driver Responsibility Assessment (DRA). Son $100 por año durante 3 años por los primeros 6 puntos. Cada punto adicional suma $25 extra por año. Si no pagas, el DMV puede suspender tu licencia.

4. ¿Cómo quitar puntos en Nueva York?

Puedes tomar un curso defensivo aprobado por el DMV. El curso puede reducir hasta 4 puntos. No elimina la multa, solo reduce el conteo. Se puede hacer online en proveedores autorizados.

Solo puedes hacerlo una vez cada 18 meses para reducción.

Departamento de vehículos motorizados (DMV) de Nueva York. Crédito: Cortesía DMV NY

5. ¿Cuánto duran los puntos en el récord?

Para suspensión cuentan 18 meses. En tu historial pueden aparecer más tiempo. Las compañías de seguro pueden ver tu récord varios años.

6. ¿Sube el seguro con puntos?

Sí. Más puntos suelen aumentar la prima. Algunas aseguradoras aplican recargos automáticos. Con infracciones graves el aumento puede ser significativo.

7. ¿Qué pasa si no pago una multa?

El tribunal puede notificar al DMV. Tu licencia puede ser suspendida por falta de pago. Y no pagar puede generar cargos adicionales.

8. ¿Qué ocurre si manejas con licencia suspendida?

Es delito y puede implicar arresto. También puede afectar tu historial legal de forma grave.

9. ¿Las cámaras automáticas dan puntos?

Las multas por cámaras (speed camera, red light camera) generalmente no suman puntos, pero sí debes pagarlas.

10. ¿Puedo disputar una multa?

Sí. Puedes solicitar audiencia. Si ganas el caso, no se agregan puntos. Es recomendable revisar evidencia antes de pagar.

Rebasar un autobús escolar detenido con luces intermitentes pasó de 5 a 8 puntos en 2026. Crédito: Seth Wenig | AP

Datos clave del nuevo sistema de puntos del DMV de New York

Fecha de vigencia: 16 de febrero de 2026.

Umbral de suspensión: 10 puntos acumulados en total.

Ventana de vigilancia: 24 meses desde la fecha de la infracción cometida.

Infracción máxima: 11 puntos por conductas de alto riesgo como DWI.

Costo DRAF: $100 anuales por tres años consecutivos al llegar a 6 puntos.

Reducción posible: 4 puntos mediante el curso de manejo defensivo certificado.

Preguntas que más buscan los conductores

¿Puedo seguir manejando mientras espero audiencia? Depende del caso. Si no hay suspensión vigente, sí.

Depende del caso. Si no hay suspensión vigente, sí. ¿Cómo reviso cuántos puntos tengo? A través del portal oficial del DMV de Nueva York solicitando tu “driving record abstract”.

A través del portal oficial del DMV de Nueva York solicitando tu “driving record abstract”. ¿Qué es el DRA o DRAF? Es el cargo por evaluación de responsabilidad del conductor (Driver Responsibility Assessment Fee o DRAF) y se activa ahora con más facilidad. Una sola infracción por uso de teléfono celular, que ahora suma 6 puntos, dispara automáticamente un cobro de $300, independiente de la multa judicial inicial.

Es el cargo por evaluación de responsabilidad del conductor (Driver Responsibility Assessment Fee o DRAF) y se activa ahora con más facilidad. Una sola infracción por uso de teléfono celular, que ahora suma 6 puntos, dispara automáticamente un cobro de $300, independiente de la multa judicial inicial. ¿El DRAF es una multa? No, el DRAF no es una multa común, sino una evaluación administrativa que el DMV cobra por mantener un historial de riesgo. Si el conductor acumula puntos adicionales por encima de los 6 iniciales, el costo aumenta proporcionalmente. El DMV busca que el costo de la infracción sea tan alto que el conductor prefiera la prudencia absoluta antes que arriesgar su estabilidad económica.

Ejemplo práctico: cómo alguien puede perder la licencia en NY en menos de un año

Imagina este escenario común. Carlos recibe una multa por ir 18 mph por encima del límite de velocidad. Esa infracción le suma 4 puntos. Dos meses después, lo detienen por usar el celular mientras conduce. Son 5 puntos más. Ahora ya tiene 9 puntos acumulados en menos de seis meses. Meses más tarde, pasa una luz roja. Esa infracción suma 3 puntos adicionales.

Resultado: 4 + 5 + 3 = 12 puntos en menos de 18 meses.

Con 11 puntos ya puede activarse una suspensión. En este caso, el DMV puede iniciar el proceso inmediatamente.

Además: al llegar a 6 puntos, ya debía pagar el Driver Responsibility Assessment. Si no paga ese cargo, la licencia también puede ser suspendida por falta de pago. Su seguro probablemente aumente significativamente y, en menos de un año, sin cometer un delito grave, puede quedarse sin licencia solo por acumulación de infracciones relativamente comunes.

Hay infracciones comunes, que puedes estar cometiendo por descuido o desconocimiento, y que pueden derivar en multas y sanciones. Crédito: simon jhuan | Shutterstock

Otro caso frecuente: suspensión sin llegar a 11 puntos

Ana acumula 6 puntos por exceso de velocidad. Recibe la notificación para pagar el Driver Responsibility Assessment. Decide ignorarla. Aunque no llegue a 11 puntos, el DMV puede suspender su licencia por no pagar el cargo obligatorio.

Es decir, no solo los puntos suspenden. También el incumplimiento administrativo.

La lección clave: en Nueva York, perder la licencia no siempre ocurre por una sola falta grave. Muchas veces sucede por acumulación rápida de infracciones menores, por no entender cómo funciona el sistema o por ignorar notificaciones oficiales.

El sistema es automático y progresivo. Por eso, revisar tu récord, pagar a tiempo y tomar un curso defensivo cuando corresponde puede evitar una suspensión que luego cuesta tiempo y dinero revertir.

11. Tolerancia mínima en zonas sensibles y conductas de riesgo

Ten en cuenta que la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública ha sido el motor de la revalorización de ciertos castigos. El DMV de New York ahora castiga con una dureza sin precedentes el ignorar las señales de seguridad en áreas críticas.

Por ejemplo, rebasar un autobús escolar detenido con luces intermitentes pasó de 5 a 8 puntos de un solo golpe. Igualmente, exceder el límite de velocidad en una zona de obras (work zone) conlleva ahora una penalización fija de 8 puntos, sin importar si el exceso fue de solo unas pocas millas por hora.

12. Lo más importante que debes saber

11 puntos en 18 meses pueden suspender tu licencia.

6 puntos activan un cargo adicional obligatorio.

No pagar multas puede suspender tu licencia incluso sin llegar a 11 puntos.

Un curso defensivo puede ayudarte a reducir el impacto.

En Nueva York, el sistema no perdona descuidos. Una sola infracción grave puede cambiar tu situación rápidamente. La mejor estrategia es prevención, revisar tu récord periódicamente y actuar antes de que el problema escale.

Seguir leyendo:

Qué faltas comunes sanciona el DMV en 2026

Los estados más peligrosos para conducir en días feriados en EE.UU., según un estudio

Documentos que acepta el DMV de New York para la licencia