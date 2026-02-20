Tus riñones están fallando: 4 señales que te avisan a tiempo

Antes de empezar a sufrir de los riñones, uno de los mayores errores que se cometen es esperar que un profundo dolor lumbar, generalmente en un solo lado, te mande directamente al hospital. Estos son órganos esenciales para mantener el equilibrio interno del cuerpo, filtrando toxinas y eliminando desechos, por lo que empezarán a enviarte señales cuando comiencen a fallar.

Los nefrólogos enfatizan en la importante de no ignorar estos signos, de lo contrario, puede acelerar el daño y derivar en enfermedad renal crónica o incluso en la necesidad de diálisis o trasplante.

Existen al menos cuatro señales que tus riñones van a arrojar cuando hay una falla en sus funciones. Detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y complicaciones mayores.

4 señales de que tus riñones están fallando

1. Cambios en la orina

Uno de los avisos más frecuentes aparece en el baño. La orina espumosa o con burbujas persistentes puede indicar presencia de proteínas (proteinuria), una señal temprana de daño renal. La revista científica Kidney International ha reportado que una proporción significativa de pacientes con proteinuria desarrollan enfermedad renal crónica en los años siguientes.

También es importante observar si aumenta la frecuencia urinaria nocturna (nicturia), si el color se torna muy oscuro (similar al té) o excesivamente claro, como agua. La American Society of Nephrology recomienda realizar un examen general de orina si estos cambios persisten más de tres días.

2. Hinchazón en los pies, tobillos y rostro

Cuando los riñones no eliminan bien el sodio y el exceso de líquidos, aparece el edema. Suele notarse primero en los párpados al despertar y luego en pies y tobillos. A diferencia de la hinchazón de origen cardíaco, esta no siempre mejora al elevar las piernas.

Especialistas de la Cleveland Clinic han señalado que el edema renal suele asociarse a niveles elevados de creatinina en sangre. Este síntoma puede manifestarse cuando ya se ha perdido entre 30% y 40% de la función renal.

Si no se trata, la acumulación de líquidos puede afectar pulmones y corazón.

3. Fatiga extrema y dificultad para concentrarse

Los riñones producen eritropoyetina, hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. Cuando fallan, puede desarrollarse anemia renal. Un informe del Journal of the American Society of Nephrology indica que gran parte de los pacientes en etapas intermedias de enfermedad renal presentan fatiga severa.

Este cansancio no mejora con descanso y suele acompañarse de “niebla mental”, causada por menor oxigenación cerebral. Si no se atiende, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y disminuye la calidad de vida.

4. Sabor metálico y mal aliento

La acumulación de úrea en sangre (uremia) provoca un sabor metálico persistente y aliento con olor a amoníaco. La Asociación Española de Nefrología advierte que muchas personas lo atribuyen a problemas dentales, retrasando el diagnóstico.

En fases avanzadas puede haber náuseas y rechazo a alimentos ricos en proteínas. Ignorar esta señal puede indicar que la función renal está por debajo de niveles críticos.

Dolor lumbar profundo, la señal más severa y tardía

El dolor renal se ubica en la parte baja de la espalda, entre costillas y cadera, generalmente en un solo lado. La Sociedad Internacional de Nefrología explica que es constante y no depende del movimiento.

Puede relacionarse con cálculos, infecciones o enfermedades como la poliquistosis renal. Si se acompaña de fiebre o sangre en la orina, requiere atención médica inmediata.

Ante cualquiera de estas señales, incluyendo el dolor lumbar, lo recomendable es acudir a un médico y solicitar análisis de sangre (creatinina, tasa de filtración glomerular) y orina.

