Floyd Mayweather Jr anuncia regreso al boxeo profesional a sus 49 años

Floyd Mayweather Jr. anunció que pone fin a su retiro de nueve años y regresará al boxeo competitivo este verano.

Mayweather, quien cumple 49 años el martes, no ha peleado en un combate real desde 2017, cuando venció a Conor McGregor. Tras esa reyerta millonaria contra un artista marcial mixto, Mayweather (50-0, 27 KOs) se declaró retirado por tercera vez en su carrera.

El excampeón mundial de cinco divisiones ha seguido subiéndose al ring con regularidad a sus 40 años, con una serie de lucrativos combates de exhibición contra figuras como el influencer de internet Logan Paul, el youtuber Mikuri Asakura y John Gotti III, nieto del infame jefe de la mafia.

HE'S BACK ‼️



Floyd Mayweather has announced plans to return to professional boxing this summer ahead of his spring exhibition against Mike Tyson 👀



'Money' last competed in a professional bout in August 2017, scoring a stoppage win over then-UFC champion Conor McGregor. pic.twitter.com/jagVtcQ3Gh — Ring Magazine (@ringmagazine) February 20, 2026

Exhibición contra Mike Tyson

Mayweather ya ha anunciado otra exhibición para esta primavera contra Mike Tyson, de 59 años, aunque no se ha confirmado la ubicación ni la cadena de televisión.

Pero Mayweather afirma que también regresará a la competición en el ring este año gracias a un acuerdo promocional con CSI Sports/Fight Sports.

“Todavía tengo lo necesario para batir más récords en el boxeo”, declaró Mayweather en un comunicado. “Desde mi próximo evento contra Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional, nadie generará más entradas, tendrá una mayor audiencia global ni generará más dinero con cada evento que mis eventos”.

Mayweather pasó más de una década siendo posiblemente la mayor estrella estadounidense del boxeo, y venció a Manny Pacquiao en 2015 en la pelea más lucrativa de la historia hasta ese momento. Sus magníficas habilidades defensivas y su rapidez de manos eran sus puntos fuertes en el ring, pero su estrellato y su riqueza proliferaron en gran medida gracias a su imagen de antihéroe, el “Money May”.

Demanda de Mayweather contra Showtime Networks y Stephen Espinoza

Mayweather ha hecho alarde de su extravagante estilo de vida en línea prácticamente desde la invención de las redes sociales, pero a principios de este año presentó una demanda contra Showtime Networks y Stephen Espinoza, expresidente de Showtime Sports, alegando que se le deben más de $300 millones de dólares.

La compleja demanda de Mayweather parece culpar a la cadena por no proteger al boxeador de las prácticas comerciales de su asesor financiero de toda la vida, Al Haymon.

Mayweather también ha sido demandado este año por su presunto impago del alquiler de un apartamento en Manhattan, y mantiene disputas financieras con al menos dos importantes joyeros.

Mayweather regresa al boxeo profesional un año después de que Pacquiao, ahora de 47 años, reanudara su carrera. Pacquiao tiene previsto enfrentarse a Ruslan Provodnikov en Las Vegas el 18 de abril en la segunda pelea de su regreso.

Seguir leyendo:

Floyd Mayweather demanda a Showtime por $340 millones por presunto fraude financiero

Mike Tyson anunció que la “pelea de los 107 años” contra Floyd Mayweather será en marzo del 2026 en África

Manny Pacquiao confirma las negociaciones para pelear contra Mayweather