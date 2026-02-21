La otra cara de Willie Colón: vida y más grandes polémicas

La figura de Willie Colón también trascendió los escenarios. Su legado musical es indiscutible, pero en el último tiempo su presencia digital creó un camino paralelo, uno marcado por declaraciones incendiarias, choques personales y posturas políticas que dejaron desconcertado a parte de la comunidad latina que lo admiró por décadas.

La noticia de su fallecimiento, este sábado 21 de febrero, impactó al mundo de la música, pero también hizo recordar esa parte que poco a poco empezó a mostrar.

Entre tuits, urnas y un respaldo que desató pasiones

El episodio que más fracturó su imagen ocurrió en 2020, cuando expresó abiertamente su apoyo a Donald Trump. Aquel noviembre escribió en Twitter: “Me levanté a las cinco de la mañana para no hacer fila. Sin afeitar, sin desayunar y sin peinarme ¡Pero logré votar por Trump!”. Claro, la reacción fue inmediata y miles de seguidores lo acusaron de ir en contra del activismo que lo acompañó en los años dorados de su carrera.

Su postura no se diluyó con el tiempo. Tras el triunfo de Trump en 2024, volvió a aparecer en sus redes con burlas hacia colegas como Rubén Blades, Residente, Bad Bunny, Ricky Martin y Marc Anthony. Blades respondió con firmeza: “Tu héroe, Donald Trump, es un condenado por abuso sexual en espera de sentencia, y una horrorosa persona”.

El artista deja una obra que marcó generaciones dentro de la salsa. / Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Arremetidas digitales y cuentas pendientes con colegas

Las redes sociales se convirtieron en su ring favorito. Tras los Grammy de 2024, arremetió contra la Academia por premiar “Siembra: 45° Aniversario” de Rubén Blades, reclamando que aquella reedición era “una clonación” que no reconocía su papel original en el proyecto. Incluso calificó a los Grammy de ignorantes porque, según él, “la mayoría de los miembros no son latinos y aceptarán cualquier cosa que le pongan sobre la mesa”.

En 2025, sus ataques se trasladaron a Bad Bunny. Colón publicó imágenes que acusaban a Rimas Entertainment de manipular reproducciones en Spotify, acompañadas del texto “EL FRAUDE DE BAD BUNNY CON LAS REPRODUCCIONES EN SPOTIFY”, y trató a los seguidores del artista como “bobo fans”.

Comentarios machistas y un discurso cada vez más radicalizado

En febrero de 2021, desató otra oleada de críticas al compartir un video burlándose de una “feminista mantenida”, acompañado del mensaje: “Feminista mantenida es humillada por su madre trabajadora, amamos los finales felices!!!”. La publicación fue señalada como un ataque directo al movimiento feminista y un contraste evidente frente al carácter social que se relacionó con su música en décadas pasadas.

A esto se sumaron publicaciones con lenguaje político que polarizaron. En 2020 compartió un meme en el que sugería despedir a empleados que hubieran votado por Joe Biden, aunque luego lo presentó como una broma. También, muy recientemente, afirmó que la generación más joven era incapaz de razonar, susceptible al “adoctrinamiento” y que “aprenden a través de rumores” sin comprender supuestos planes de dominación.

Willie Colón mezcló agravios personales con posiciones políticas tajantes y un tono que muchos consideran antipático, muy lejos del espíritu comunitario de canciones como “El Buen Vecino” o “La murga”.

