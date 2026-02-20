Rubén Blades reacciona a posible hospitalización de Willie Colón 

El salsero panameño Rubén Blades escribió un mensaje en el que habló de la posible hospitalización de su colega Willie Colón en la ciudad de Nueva York.

En su cuenta en X publicó este 20 de febrero una dedicatoria en la que indicó: “Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio”.

Además de esto, el artista afirmó: “No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”.

En la declaración le ofreció su apoyo a los seres queridos de Willie Colón. “A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, dijo.

¿Qué se sabe de la salud de Willie Colón?

Estos rumores comenzaron por una publicación del medio comunitario hiperlocal de Yonkers, NY, la ciudad donde reside Colón. El portal publicó en su página de Facebook e Instagram el primer reporte.

“Urgente: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado. Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes no registre interacción desde hace 4 días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial”, escribieron.

Sin embargo, todavía la familia del cantante o su equipo no ha emitido un comunicado para afirmar o negar esta situación.

Además de Willie Colón se vio la reacción de Bobby Valentín, bajista y colaborador histórico del salsero, quien publicó una imagen del famoso y pidió una cadena de oraciones, por lo que se ha generado mayor preocupación.

