Murió Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

La música latina pierde a una de sus voces más influyentes. Willie Colón, cantante y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño, murió a los 75 años este sábado 21 de febrero, según informó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.

El anuncio de su familia

“Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, inicia el mensaje.

Más adelante, añadieron: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.

La amplia trayectoria de Willie Colón

Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, dentro de una familia de raíces profundamente puertorriqueñas, ya que tanto sus padres como sus abuelos provenían de la isla. Desde muy pequeño mostró inclinación por la música y comenzó a formarse con varios instrumentos.

Primero tomó el clarinete, luego la trompeta y, más adelante, encontró su lugar definitivo en el trombón. En su biografía publicada por Fania Records se recuerda que sus primeras referencias fueron Mon Rivera y Barry Rogers, quienes marcaron el estilo que desarrollaría después.

Su talento precoz no pasó desapercibido. Cuando tenía apenas 15 años, llamó la atención del músico y productor dominicano Johnny Pacheco, figura clave en la historia de la salsa. Ese acercamiento le abrió las puertas de Fania Records, sello con el que firmó siendo todavía un adolescente.

Dos años más tarde, en 1967, Colón ya estaba grabando su álbum debut, “El Malo”. En ese LP, donde asumió el rol de director de orquesta además de tocar el trombón, trabajó junto al cantante puertorriqueño Héctor Lavoe. De acuerdo con datos de LA Phil, el disco alcanzó las 300,000 copias vendidas, un logro que consolidó a ambos como nuevas voces dentro del movimiento musical que se estaba gestando.

A partir de ahí, Colón y Lavoe formaron una dupla esencial. Juntos se transformaron en figuras pioneras de la salsa, un género que surgió de la mezcla entre sonidos estadounidenses con ritmos cubanos y caribeños, y que terminaría definiendo una era para la música latina.

