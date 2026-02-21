Famosos reaccionan a la muerte de Willie Colón
La noticia del fallecimiento del músico provocó homenajes inmediatos en redes; Rubén Blades, Víctor Manuelle, Wilfrido Vargas fueron algunos de los primeros
La música latina se estremeció este sábado 21 de febrero con una noticia que sacude a varias generaciones. El fallecimiento de Willie Colón, cantante y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño que transformó el sonido de la salsa desde los años 60, provocó una ola inmediata de mensajes, homenajes y muestras de afecto en redes sociales.
Así lo anunció su familia
Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia
“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregaron luego.
El mensaje no tardó en generar reacciones. A sólo minutos de hacerse pública la noticia, plataformas como X, Instagram y Facebook se llenaron de palabras de apoyo hacia los familiares, pero también de agradecimiento a Colón por su obra y por la huella que dejó en la comunidad latina.
Reacciones del mundo artístico
Colegas, productores y músicos compartieron recuerdos junto al creador de temas emblemáticos como “El gran varón” o “Todo tiene su final”, resaltando su audacia musical y su papel como referente cultural. Varias figuras de la salsa destacaron que su aporte no sólo ayudó a moldear el género, sino que también abrió caminos para futuras generaciones.
Rubén Blades
Rubén Blades fue uno de los primeros en reaccionar y envió un mensaje de apoyo a su familia: “A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”.
Es bien conocido que ambos artistas tuvieron conflictos por una disputa económica y judicial. Sus fanáticos anhelaban un reencuentro que finalmente no se pudo dar.
Víctor Manuelle
“El Sonero de la Juventud” también manifestó su pesar por la muerte de Colón expresando: “Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas”.
Wilfrido Vargas
El veterano merenguero, Wilfrido Vargas, sí que compartió mucho con Willie Colón a lo largo de su carrera y así honró su memoria: “Hoy se nos va un gigante cuya música no solo marcó al Caribe, sino al mundo entero. Willie Colón fue revolución, identidad y valentía artística. Willie, hermano, tu sonido abrió caminos que hoy recorren millones en todos los continentes. Convertiste la música en crónica, en bandera y en memoria”.
Jerry Rivera
Un intérprete de otra generación, pero igualmente influenciado por el legado de Colón, fue Jerry Rivera, quien se manifestó así en su cuenta de Instagram: “Más que músico, fue arquitecto del movimiento salsero, pana visionario que le dio identidad y orgullo a nuestra cultura latina. Su legado vive en cada tumbao, en cada coro que se canta con el alma y en cada generación que sigue caminando su ruta”.
También, desde la cuenta de los Latin Grammys expresaron: “Hoy despedimos con profunda tristeza a la leyenda de la salsa Willie Colón, cantautor, trombonista, arreglista y productor, reconocido con nuestro Premio a la Excelencia Musical”.
Sigue leyendo:
Murió Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Rubén Blades reacciona a posible hospitalización de Willie Colón
Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico