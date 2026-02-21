Famosos reaccionan a la muerte de Willie Colón

La música latina se estremeció este sábado 21 de febrero con una noticia que sacude a varias generaciones. El fallecimiento de Willie Colón, cantante y trombonista estadounidense de origen puertorriqueño que transformó el sonido de la salsa desde los años 60, provocó una ola inmediata de mensajes, homenajes y muestras de afecto en redes sociales.

Así lo anunció su familia

Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia Familia de Willie Colón

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregaron luego.

El mensaje no tardó en generar reacciones. A sólo minutos de hacerse pública la noticia, plataformas como X, Instagram y Facebook se llenaron de palabras de apoyo hacia los familiares, pero también de agradecimiento a Colón por su obra y por la huella que dejó en la comunidad latina.

Reacciones del mundo artístico

Colegas, productores y músicos compartieron recuerdos junto al creador de temas emblemáticos como “El gran varón” o “Todo tiene su final”, resaltando su audacia musical y su papel como referente cultural. Varias figuras de la salsa destacaron que su aporte no sólo ayudó a moldear el género, sino que también abrió caminos para futuras generaciones.

Rubén Blades

Rubén Blades fue uno de los primeros en reaccionar y envió un mensaje de apoyo a su familia: “A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”.

Es bien conocido que ambos artistas tuvieron conflictos por una disputa económica y judicial. Sus fanáticos anhelaban un reencuentro que finalmente no se pudo dar.

Víctor Manuelle

“El Sonero de la Juventud” también manifestó su pesar por la muerte de Colón expresando: “Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas”.

Wilfrido Vargas

El veterano merenguero, Wilfrido Vargas, sí que compartió mucho con Willie Colón a lo largo de su carrera y así honró su memoria: “Hoy se nos va un gigante cuya música no solo marcó al Caribe, sino al mundo entero. Willie Colón fue revolución, identidad y valentía artística. Willie, hermano, tu sonido abrió caminos que hoy recorren millones en todos los continentes. Convertiste la música en crónica, en bandera y en memoria”.

Jerry Rivera

Un intérprete de otra generación, pero igualmente influenciado por el legado de Colón, fue Jerry Rivera, quien se manifestó así en su cuenta de Instagram: “Más que músico, fue arquitecto del movimiento salsero, pana visionario que le dio identidad y orgullo a nuestra cultura latina. Su legado vive en cada tumbao, en cada coro que se canta con el alma y en cada generación que sigue caminando su ruta”.

También, desde la cuenta de los Latin Grammys expresaron: “Hoy despedimos con profunda tristeza a la leyenda de la salsa Willie Colón, cantautor, trombonista, arreglista y productor, reconocido con nuestro Premio a la Excelencia Musical”.

Sigue leyendo:

Murió Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

Rubén Blades reacciona a posible hospitalización de Willie Colón

Muere Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico