Nueva York bajo alerta: ¿cuánta nieve se espera por la tormenta?

La Gran Manzana está en alerta de tormenta de nieve mientras los expertos estiman que una gran tormenta del noreste golpee la ciudad de Nueva York el domingo en la noche y parte del lunes, trayendo consigo fuertes ventiscas y mucha nieve.

Este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia temprano mientras aumenta la confianza de los meteorólogos de que la ciudad será flagelada por una tormenta que podría producir casi 12 pulgadas de nieve o más.

Asimismo, el Departamento de Saneamiento está movilizando de nuevo su flota de esparcidores de sal y quitanieves antes de que llegue la tormenta. Las operaciones de preparación en todo el gobierno municipal se encuentran en marcha, indicó el alcalde Zohran Mamdani, quien se espera que brinde más precisiones en una rueda de prensa el sábado en la tarde.

Los preparativos en cuestión incluyen el envío de “equipos de seguridad comunitaria” en turnos rotativos de 12 horas para ayudar a las personas sin hogar a refugiarse. La tormenta de nieve del 25 de enero y la intensa ola de frío que dejó casi 20 fallecidos, lo que provocó cuestionamientos y críticas sobre las iniciativas de la ciudad.

En un comunicado divulgado esta mañana, el alcalde aconsejó a sus ciudadanos que prestaran más atención a las advertencias de viaje en el punto álgido de la tormenta, desde el domingo en la noche hasta el lunes en la mañana. “No conduzcan a menos que sea absolutamente necesario. Si pueden quedarse en casa, quédense en casa”.

En este sentido, la tormenta podría poner en peligro el regreso a clases el lunes para los alumnos de las escuelas públicas y privadas de la ciudad, quienes estuvieron de vacaciones la semana pasada debido al receso de mitad de invierno. La semana pasada, debido a la pausa de mitad de invierno, informó AM NY.

La tormenta de nieve del 25 de enero obligó a todas las escuelas públicas a implementar la enseñanza virtual al día siguiente, y la instrucción presencial se reanudó el 27 de enero.

La advertencia de ventisca se extiende desde las 6:00 de la mañana del lunes 23 de febrero. La advertencia se emite cuando se espera que una tormenta invernal produzca fuertes nevadas de 1 a 2 pulgadas por hora combinadas con vientos sostenidos de 25 mph, una situación que reduciría la visibilidad a 1/4 de milla o menos en diferentes momentos.

Los especialistas del NWS prevén que la tormenta llegue el domingo y se prolongue hasta el lunes. Las nevadas más intensas se producirán entre la noche del domingo y la mañana del lunes; las precipitaciones de nieve en ese periodo podrían superar las 3 mph.

Los vientos máximos durante la tormenta oscilarán entre casi 30 y 35 mph; también son posibles ráfagas de hasta 54 mph. Viajar en el punto álgido de la ventisca prevista será “peligroso, si no imposible”, alertó NWS. Además, es posible que se produzcan cortes del servicio eléctrico en zonas donde el cableado es aéreo.

⚠️ NOW is the time to prepare. A Blizzard Warning begins Sunday morning and continues into Monday. Heavy snow, strong winds, and near whiteout conditions are expected, with the worst impacts Sunday night through Monday morning.



What we're expecting:

🌨️ 13-17 inches of snow… — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) February 21, 2026

En conclusión, el NWS predice que los cinco distritos podrían registrar nevadas de entre casi 13 y 17 pulgadas, con posibles cantidades por encima en algunos puntos. Los cambios en la trayectoria de la tormenta podrían resultar en nevadas totales más o menos abundantes.

Hay un 10% de probabilidades de que las nevadas superen las 20 pulgadas, de acuerdo con el NWS.

El fuerte nordeste traerá “un potencial generalizado de inundaciones costeras menores a moderadas” a lo largo de la costa desde el domingo en la noche hasta el lunes en la mañana en medio de las mareas altas.

Por otro lado, se ha emitido una alerta de inundación costera para El Bronx y el norte de Queens para el lunes desde la medianoche hasta las 5:00 de la mañana. El Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad espera inundaciones de entre 1.5 y 2.5 pies sobre el nivel del suelo, con posibles inundaciones menores en caminos y propiedades costeras.

Sigue leyendo:

• Crisis de excremento canino en Nueva York: quejas al 311 se disparan tras tormenta invernal

• Posible tormenta invernal en Nueva York: qué se espera y cómo prepararse este fin de semana

• Alerta por tormenta invernal en Nueva York: gobernadora Hochul pide extremar precauciones