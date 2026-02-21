PSG no apelará sentencia que obliga pagar gran suma a Kylian Mbappé

El Paris Saint Germain (PSG) decidió no apelar la sentencia que les obligaba a pagar $61 millones de dólares a Kylian Mbappé.

“En aras de la responsabilidad y con el fin de poner fin definitivamente a un procedimiento que se ha prolongado demasiado, el club ha decidido no prolongar este litigio. El Paris Saint-Germain mira ahora decididamente hacia el futuro, centrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo”, detalló el equipo en un comunicado.

El PSG tenía un mes para apelar dicha sentencia luego de que se le notificó por el Tribunal Laboral de París. El dictamen fue alrededor del 20 de enero en un caso que se decidió a finales de diciembre.

El PSG ha abonado a Kylian Mbappé los 60,9 millones de euros a los que fue condenado por el Conseil de prud'hommes (CPH) el pasado 16 de diciembre.



En su página web, el conjunto parisino ha publicado el contenido íntegro de la sentencia, ya que estaba obligado a ello a tenor del… pic.twitter.com/Q4J0Zac0ud — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) February 21, 2026

PSG y Mbappé, una relación que finalizó en malos términos

Tras su marcha a Real Madrid en España, Kylian Mbappé terminó en malos términos con su antiguo equipo.

El delantero francés había acudido a la justicia francesa para reclamar al PSG salarios, primas y vacaciones impagadas al término de su contrato en 2024, fecha en la que el capitán de los Bleus se incorporó al Real Madrid.

Tal y como habían exigido los jueces, el club afrontó de forma inmediata el pago de 55 millones correspondientes al salario y las primas de sus últimos años en la disciplina del equipo de Luis Enrique.

Faltaban por pagar otros 5,9 millones correspondientes a las vacaciones, sobre los cuales el jugador denunció impagos.

Luego de esta denuncia, el PSG respondió afirmando que el jugador francés mintió, una posición que mantienen hasta este día.

“Contrariamente a las afirmaciones totalmente falsas del jugador y su entorno, el Paris Saint-Germain ha cumplido con todas las obligaciones que le incumben en virtud de esta decisión, ya sea la publicación de la sentencia, que nunca ha impugnado, o el pago de las cantidades adeudadas”, declaró Renaud Semerdjian, abogado del club, en el comunicado.

