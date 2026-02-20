Arbeloa sobre Vinícius Jr.: “No podemos poner a la víctima de provocador”

Álvaro Arbeloa volvió a respaldar a Vinícius Júnior tras la denuncia de insultos racistas que el brasileño asegura haber recibido del argentino Gianluca Prestianni durante el partido entre el Real Madrid y el Benfica por la Liga de Campeones. El entrenador madridista pidió centrar el foco en los hechos y rechazó cualquier intento de responsabilizar al atacante por su celebración.

“Vinícius marcó un golazo en un campo fantástico y celebró un gol como hemos visto cientos de veces a futbolistas a lo largo de la historia; sin importar su color de piel. No podemos poner a la víctima de provocador; es injustificable. Nada de lo que ha hecho Vinícius justifica un acto racista”, subrayó.

“Todo el mundo vio lo que pasó el martes. Todos estuvimos viendo el partido y lo que pasó. Eso es lo realmente importante. No podemos desviar el tema y estamos ante una grandísima oportunidad para tomar medidas y que no vuelva a ocurrir”, afirmó Arbeloa, en referencia también a las dudas expresadas por José Mourinho sobre el relato del jugador.

Según la denuncia del propio futbolista del Real Madrid, Prestianni le habría llamado “mono” hasta en cinco ocasiones, versión que respaldó su compañero Kylian Mbappé, aunque las cámaras no lograron captar el momento porque el jugador del Benfica se tapó la boca con la camiseta.

Arbeloa, en su segunda comparecencia pública tras lo ocurrido, dejó claro que el grupo habría acompañado cualquier decisión del brasileño. “Fue decisión de Vinícius el volver al campo y seguir jugando. Si hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos. No hay ningún título ni ninguna victoria que me vaya a hacer sentir más orgulloso que como me sentí el pasado martes por cómo reaccionaron todos los compañeros”, explicó.

El entrenador también reveló el impacto emocional que dejó el episodio en el vestuario. “Vini ha estado triste, como todos. Y muy indignado por lo que pasó el martes pasado. Es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir; no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad”, señaló, antes de insistir en que la investigación de la UEFA debe servir para que la lucha contra la discriminación “no sean solo palabras”.

