Revelaron detalles de la defensa de Gianluca Prestianni ante la UEFA por el caso Vinícius Jr

El futbolista argentino, Gianluca Prestianni, compareció ante la UEFA para aportar su versión respecto al incidente ocurrido durante el partido entre Benfica y Real Madrid en Lisboa, en el marco de la UEFA Champions League.

El organismo europeo investiga la acusación de racismo por parte de Vinícius Junior, quien denunció insultos discriminatorios en su contra.

La declaración del futbolista argentino cobra especial relevancia, ya que podría modificar el eje de la investigación y las consecuencias disciplinarias.

Según informó ESPN, “el jugador argentino del equipo portugués declaró en su testimonio que llamó al delantero brasileño ‘maricón’ y no ‘mono’”.

Prestianni sostuvo en su testimonio ante la UEFA que en ningún momento utilizó la palabra “mono” que denunció haber escuchado el delantero brasileño. “Según nuestro informe, el jugador utilizó el término ‘maricón’ en un contexto más bien provocador, es decir, tildar a Vini Jr. de ‘llorón’, por ejemplo”, expuso el citado medio.

Petición del Porto

En las últimas horas el Porto se involucró en el tema y envió una carta a la federación de fútbol de ese país para exigir una postura pública porque “considera que el presunto caso de racismo que involucra a Prestianni se ha convertido en un escándalo de impacto global y, por lo tanto, ha dañado significativamente la imagen del fútbol portugués”.

El relato de Prestianni coincide con lo expresado inmediatamente después del encuentro, cuando intentó dar explicaciones al jugador francés Aurélien Tchouaméni. No obstante, la controversia persiste.

El propio Kylian Mbappé, compañero de Vinícius, declaró haber escuchado la expresión “mono” presuntamente proferida por el argentino y afirmó que este término fue repetido en al menos cinco ocasiones durante el partido. Sin embargo, Benfica aportó un video que muestra que ambos futbolistas estaban lejos del sector.

De todos modos, ninguna filmación clara logró revelar el supuesto insulto porque Prestianni cubría su boca con la camiseta. Tras el partido, el ex jugador de Vélez emitió un comunicado en redes sociales rechazando la acusación: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”.

