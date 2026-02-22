En qué debes fijarte en moneda de un centavo para saber si puede valer hasta $840,000

Una simple moneda olvidada en un frasco durante décadas podría convertirse en una gran fortuna. Algunas monedas antiguas de un centavo han alcanzado cifras extraordinarias entre los aficionados a la numismática, como ocurrió en 2021, cuando un centavo Lincoln Wheat de 1943 se vendió por $840,000 a través de Heritage Auctions.

La clave está en un error histórico ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial.

Por qué el centavo de cobre de 1943 es tan valioso

En 1943, el gobierno de Estados Unidos necesitaba cobre para fabricar municiones y equipo militar.

Para ahorrar este metal, la Casa de la Moneda cambió temporalmente la composición del centavo, produciéndolo en acero recubierto de zinc.

Sin embargo, algunos discos de bronce (aleación de cobre) del año anterior quedaron accidentalmente en las máquinas de acuñación.

Como resultado, un pequeño número de monedas de 1943 fue fabricado en bronce en lugar de acero.

Estas piezas nunca debieron existir, lo que las convierte en uno de los errores de acuñación más codiciados por coleccionistas en la historia de Estados Unidos.

Se estima que no hay más de 20 ejemplares auténticos en circulación, lo que explica su rareza y su alto valor en el mercado numismático.

Cómo saber si tienes un centavo valioso de 1943

Si encuentras una moneda de 1943, estos son los aspectos que debes revisar antes de ilusionarte con una posible fortuna:

1. Observa el color

La mayoría de los centavos de 1943 son de acero y tienen un tono gris plateado. Si la moneda es de color marrón o cobrizo, podría tratarse de una versión en bronce.

2. Haz la prueba del imán

Los centavos de acero contienen hierro, por lo que se adhieren a un imán. En cambio, los de bronce no son magnéticos.

Si tu moneda de 1943 no se pega al imán, podría ser una señal importante.

3. Revisa cuidadosamente la fecha

Existen numerosas falsificaciones en el mercado. Algunos intentan modificar la fecha de una moneda de 1948 para que parezca 1943.

Las piezas auténticas presentan un “3” con una cola larga y característica en el grabado original.

4. Verifica el peso

El peso puede ayudar a confirmar la autenticidad. Un centavo de 1943 en bronce pesa aproximadamente 3.11 gramos, mientras que uno de acero ronda los 2.7 gramos.

Para comprobarlo, es necesario utilizar una balanza de precisión.

5. Solicita una certificación profesional

Antes de asumir que tienes una pieza valiosa, lo recomendable es enviarla a un servicio profesional de clasificación y autenticación.

Estos especialistas pueden confirmar si se trata de una moneda genuina o de una alteración.

Aunque encontrar uno de estos raros centavos es poco común, revisar monedas antiguas puede resultar una sorpresa interesante.

Un pequeño detalle en color, peso o magnetismo puede marcar la diferencia entre un centavo común y uno que alcance cientos de miles de dólares.

