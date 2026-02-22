Estaba reportado como desaparecido: quién era el joven abatido tras irrumpir armado en Mar-a-Lago

Un joven de 21 años que había sido reportado como desaparecido por su familia días antes fue abatido este domingo por agentes del Servicio Secreto tras ingresar armado al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia y club privado del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada , cuando el hombre entró por la puerta norte de la propiedad mientras otro vehículo salía del complejo. De acuerdo con el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, dos agentes del Servicio Secreto y un ayudante del sheriff lo confrontaron.

Identificado como Austin Tucker Martin

Según las autoridades, citadas por The Associated Press, el joven llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. “Se le ordenó que soltara los dos equipos que llevaba consigo. En ese momento, dejó la lata de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo”, dijo Bradshaw en una conferencia de prensa.

Los agentes respondieron con disparos y lo abatieron en el lugar.

El hombre fue identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años y originario de Carolina del Norte, según una persona familiarizada con la investigación que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a revelar detalles públicamente.

Un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, explicó que la familia lo había reportado como desaparecido días antes y que los investigadores creen que viajó hacia el sur, recogiendo el arma en el trayecto, indicó AP. En su vehículo se encontró una caja para la escopeta.

Trump no estaba en Mar-a-Lago

Trump no se encontraba en Mar-a-Lago al momento del incidente, sino en la Casa Blanca, en Washington, junto a la primera dama Melania Trump. Las autoridades federales investigan el motivo del joven y trabajan en la elaboración de un perfil psicológico.

El FBI solicitó a los residentes cercanos revisar cámaras de seguridad que puedan aportar imágenes útiles para la investigación. Su director, Kash Patel, aseguró en la red social X que la agencia destinará “todos los recursos necesarios” al caso.

FBI is dedicating all necessary resources in the investigation of this morning’s incident at President Trump’s Mar-A-Lago – where an armed individual was shot and killed after unlawfully entering the perimeter. We will continue working closely with @SecretService as well our… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 22, 2026

En Cameron, Carolina del Norte, donde registros públicos ubican una propiedad vinculada a Martin, vehículos bloquearon el acceso el domingo por la tarde. Un primo del joven, Braeden Fields, dijo a AP que la familia recibió la noticia con incredulidad.

“Ni siquiera le haría daño a una hormiga”

Lo describió como una persona tranquila, que trabajaba en un campo de golf y donaba parte de su salario a organizaciones benéficas. “Era un buen chico. No me lo hubiera imaginado. Es alucinante”, afirmó Fields, de 19 años.

El FBI investiga el caso. Foto: Marta Lavandier / AP

Aseguró que su primo tenía miedo a las armas y que no hablaba de política, pese a que la familia es simpatizante de Trump. “Ni siquiera le haría daño a una hormiga. Ni siquiera sabe usar un arma”, agregó.

Durante la campaña presidencial de 2024, el mandatario sobrevivió a dos intentos de asesinato, incluido uno mientras jugaba golf en West Palm Beach, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, y otro en un mitin en Butler, Pensilvania, donde un asistente murió tras el tiroteo.

Tras el incidente del domingo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, elogió la actuación del Servicio Secreto y calificó al intruso como “una persona loca, armada con una pistola y una bombona de gas”.

En su mensaje, también criticó a legisladores demócratas por el cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, del cual depende el Servicio Secreto.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevista con Fox News, atribuyó el clima de violencia a lo que calificó como “retórica” de la izquierda.

