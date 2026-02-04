Condenan a cadena perpetua al autor del intento de asesinato de Trump en Florida

Ryan Routh fue condenado este miércoles a cadena perpetua por un tribunal federal tras ser hallado culpable de intentar asesinar a Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024. La jueza Aileen Cannon dictó la pena máxima y añadió siete años obligatorios adicionales por un delito con armas de fuego.

La sentencia se relaciona con el intento de ataque ocurrido en septiembre de 2024 en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, cuando Trump aún era candidato. La votación del jurado, emitida el año pasado, lo declaró culpable de cinco cargos federales, incluidos delitos por armas y la agresión a un agente del Servicio Secreto.

Durante la audiencia, Cannon calificó el plan como “malvado” y sostuvo que la cadena perpetua era una sanción “razonable” ante la gravedad del caso. La jueza destacó la actuación del agente Robert Fercano, quien detectó a Routh escondido entre arbustos cerca del quinto hoyo del campo de golf.

Routh tomó la palabra en la sala y restó importancia a la condena en un discurso extenso que la jueza terminó interrumpiendo. Afirmó que “dañar a alguien está totalmente mal” y sostuvo que Estados Unidos “defiende los derechos humanos”, sin expresar arrepentimiento directo por sus actos.

La fiscalía había solicitado la pena máxima al considerar que Routh seguía “totalmente impenitente”. El fiscal John Shipley argumentó que el acusado buscó “trastocar la democracia” al intentar impedir que los votantes eligieran al presidente “matándolo primero”.

El abogado de Routh, Martin Roth, avisó que apelará la condena, que también incluye 84 meses adicionales en prisión además de la cadena perpetua.

“Pienso que la jueza podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el crimen federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación. Voy a presentar una apelación”, declaró el defensor a los medios tras el fallo.

Condena

La defensa, encabezada por el abogado designado Martin Roth, pidió una condena de 20 años más la pena obligatoria por armas. Alegó que Routh “decidió no apretar el gatillo” y que no cometió un acto de terrorismo, además de describirlo como una persona “compleja” pero con “un buen núcleo”.

Routh fue arrestado luego de que el agente del Servicio Secreto lo descubriera oculto con un arma, presuntamente esperando a que Trump entrara en su línea de fuego. Tras el veredicto de culpabilidad, intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo dentro del tribunal.

Familiares y allegados enviaron cartas al juzgado solicitando clemencia. Su hijo, Adam Routh, pidió considerar la posibilidad de rehabilitación, mientras que su hermana solicitó que sea recluido en una prisión de Carolina del Norte.

Antes del juicio, Routh fue sometido a evaluaciones médicas. Según el gobierno, un psiquiatra concluyó que no existían bases para alegar incompetencia, aunque señaló posibles trastornos de personalidad. La defensa solicitó que reciba tratamiento de salud mental durante su reclusión.

Sigue leyendo:

Convicto de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto en Florida

Declaran culpable de cinco cargos a Ryan Routh por intento de asesinar a Trump en 2024

Trump celebra condena contra el hombre que intentó asesinarlo: “Un momento crucial”