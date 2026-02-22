Hombre armado murió a tiros al ingresar ilegalmente a Mar-a-Lago, confirmó el Servicio Secreto

El Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) confirmaron la muerte de una persona tras un enfrentamiento armado en el perímetro de seguridad de la residencia de Mar-a-Lago este domingo por la mañana.

Según el reporte oficial emitido por las autoridades federales, el hombre fue detectado dentro del área restringida de la propiedad en Florida. El informe del Servicio Secreto indica que el sospechoso portaba “lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible” al momento de ser interceptado por las fuerzas de seguridad encargadas de la protección del recinto.

En el comunicado emitido este domingo, el Servicio Secreto detalló la naturaleza del contacto físico y el uso de fuerza letal: “Agentes del Servicio Secreto de EE. UU. y un agente de la PBSO confrontaron al individuo y las fuerzas del orden dispararon durante el encuentro”. La identidad del fallecido no ha sido divulgada de manera oficial.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Detalles del hecho

Tras el intercambio de disparos, las autoridades confirmaron que el sospechoso falleció en el sitio. No se reportaron bajas ni lesiones entre el personal de seguridad involucrado en el operativo, informó NBC News.

En el momento del incidente, el presidente Donald Trump no se encontraba en las instalaciones de Mar-a-Lago, por lo que su integridad física no estuvo en riesgo directo durante el evento.

