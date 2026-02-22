Finaliza huelga de enfermeras en NY tras ratificar nuevo contrato con NewYork-Presbyterian

Las enfermeras del NewYork-Presbyterian ratificaron un nuevo contrato de tres años, poniendo fin a la huelga de enfermeras más grande y más larga de la historia de la Gran Manzana, declaró el sindicato de enfermeras el sábado en la noche.

El acuerdo fue respaldado por el 93% de las enfermeras votantes, de acuerdo con la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA).

Las 4,200 enfermeras del sistema New York-Presbyterian empezarán a trabajar la semana que viene, según el sindicato.

Las enfermeras del NewYork-Presbyterian fueron las últimas en resistirse en la huelga de 41 días, que inició el 12 de enero y en la que casi 15,000 enfermeras del mencionado hospital, junto con el Hospital Mount Sinai, Mount Sinai Morningside y el Centro Médico West y Montefiore, abandonaron sus puestos de trabajo y formaron piquetes en las aceras de toda la ciudad. Sus acuerdos previos concluyeron el 31 de diciembre.

Más de 10,000 enfermeras de los hospitales Montefiore y Mount Sinai revalidaron nuevos contratos con sus empleadores la semana pasada y empezaron a trabajar el fin de semana siguiente. Luego de una extensa ronda de negociaciones, las enfermeras del NewYork-Presbyterian anunciaron el viernes en la mañana un acuerdo provisional con la administración del hospital.

“Estamos muy contentos con los logros alcanzados, y ahora comienza la lucha para hacer cumplir estos contratos y exigir responsabilidades a nuestros empleadores”, declaró Nancy Hagans, presidenta de NYSNA. “Las enfermeras de NYSNA demostraron lo que significa defender a los pacientes, y este momento pasará a la historia como una victoria para nuestras comunidades, en la lucha por la justicia sanitaria y para el movimiento laboral”.

El acuerdo entre NewYork y el Presbyterian incluye un aumento salarial de aproximadamente el 12% en tres años, el mismo que lograron las enfermeras de otros sistemas hospitalarios. Además, incluye compromisos de NewYork-Presbyterian para aumentar la plantilla; llevarán a cabo nuevas medidas de seguridad laboral, como la protección de pacientes y enfermeras inmigrantes, y mantener las prestaciones médicas de las enfermeras.

El contrato es el primero en incluir protecciones contra la inteligencia artificial, informó Gothamist.

“El personal de enfermería se mantuvo firme durante una de las luchas más duras que el movimiento laboral ha presenciado en esta ciudad en años y demostró a los empleadores que, cuando se ataca al personal de enfermería, hay que enfrentarse a todo el movimiento laboral de la ciudad”, expresó Pat Kane, director ejecutivo de NYSNA. “El apoyo que nos brindaron las organizaciones comunitarias, los pacientes y el público nos mantuvo firmes frente a estos poderosos gigantes y, al final, logramos victorias que mejorarán la atención médica en Nueva York”.

Los líderes laborales y varios políticos locales y estatales mostraron su respaldo a la huelga de enfermeras, incluido el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador Bernie Sanders.

La elección del viernes y sábado marcó la segunda vez en dos semanas que las enfermeras del NewYork-Presbyterian opinaron sobre un nuevo contrato.

La dirección de NYSNA comenzó una votación de ratificación la semana pasada, pese a que el comité de negociación de enfermeras del NewYork-Presbyterian había criticado duramente el acuerdo que se estaba discutiendo en ese momento. El comité aseguró que la propuesta no incluía suficientes mejoras en la dotación de personal ni protección laboral.

La norma causó una división dentro del sindicato, y las enfermeras votaron abrumadoramente en contra del paquete, mientras que Montefiore y Mount Sinai ratificaron sus acuerdos por amplio margen.

Previo al voto afirmativo anunciado el sábado, el comité de negociación de enfermeras ofreció su apoyo, lo que marcó el fin de lo que el sindicato de enfermeras calificó como la huelga más grande y prolongada en la historia de la ciudad.

“Esta ha sido una lucha larga y ardua, pero estamos orgullosos de lo que hemos logrado”, señaló Beth Loudin, enfermera del comité de negociación del NewYork-Presbyterian, en un comunicado el viernes tras la firma del acuerdo provisional. “Esta es una victoria para el futuro de la atención médica en nuestras comunidades y un testimonio del poder de la clase trabajadora”.

La vocera del NewYork-Presbyterian, Angela Karafazli, indicó el viernes que el acuerdo “refleja nuestro tremendo respeto por nuestras enfermeras”.

Sigue leyendo:

• Mayoría de enfermeras levanta huelga en Nueva York; otro grupo sigue en paro

• Enfermeras de dos sistemas hospitalarios llegan a acuerdos tentativos para levantar huelga en Nueva York

• Huelga de enfermeras de Nueva York, cada vez más cerca de un acuerdo