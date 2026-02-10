Enfermeras de dos sistemas hospitalarios llegan a acuerdos tentativos para levantar huelga en Nueva York

Enfermeras de los sistemas hospitalarios Montefiore y Mount Sinai anunciaron que llegaron a acuerdos provisionales para poner fin a su huelga, que inicia su quinta semana.

Aproximadamente 10,500 miembros de la Asociación de Enfermeras del estado de Nueva York (NYSNA) en Montefiore, Mount Sinai Hospital y Mount Sinai Morningside y West llegaron a acuerdos provisionales con sus empleadores. Los acuerdos provisionales se aplican sólo a dos de los tres sistemas hospitalarios involucrados en la huelga, siendo el otro NewYork-Presbyterian/Columbia, informó ABC News.

Ahora esta semana los miembros votarán sobre la ratificación de los contratos y el regreso al trabajo. Los acuerdos mantienen las normas de seguridad para el personal, protegen los beneficios de salud, añaden protecciones contra la violencia laboral, incluyen límites a la inteligencia artificial y un aumento salarial de más del 12% en tres años.

Los líderes sindicales afirman que los acuerdos protegen la atención al paciente y la seguridad de las enfermeras tras semanas de huelga en condiciones climáticas adversas. “Esta lucha es algo por lo que realmente tuvimos que luchar; tuvimos que establecer las reglas básicas, sin duda por las pensiones, sin duda por la seguridad del paciente, y quiero decir que ganamos mucho, no podríamos ganar más”, declaró Carol McGowan, enfermera de Mount Sinai.

Las 4,200 enfermeras del NewYork-Presbyterian no han llegado a un acuerdo y se espera que continúen la huelga. El principal punto de fricción en las negociaciones en curso es este caso es la dotación de personal, según el sindicato.

“Creemos que la gerencia tiene la capacidad para cumplir con las solicitudes de personal que estamos solicitando (…) sólo queremos volver al trabajo”, dijo Kelly Gibney, enfermera del NewYork-Presbyterian.

Representantes de ese hospital informaron que los mediadores presentaron una propuesta a todas las partes el domingo y que el hospital la aceptó. Pero aún no está claro si las enfermeras también darán el visto bueno al acuerdo. El paro comenzó el 12 de enero y ha involucrado a casi 15,000 miembros de NYSNA.

