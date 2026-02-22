Guía de transporte en NY: Estado de la MTA, NJ Transit y carreteras por la tormenta

El área triestatal de Nueva York se prepara para una histórica tormenta de nieve que azotará más allá de la región, solo unas semanas después de que la última gran tormenta causara un desastre en las carreteras.

Se espera que viajar se vuelva un gran obstáculo, siendo totalmente peligroso, para muchos el lunes en la mañana, cuando millones de personas podrían despertar con más de 11 pulgadas de nieve a las afueras de sus residencias.

Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey alertaron a sus ciudadanos que tomen las previsiones necesarias y se queden en casa el tiempo que sea posible.

Para aquellos que requieran desplazarse, hay una guía de viajes:

Nueva York

La ciudad de Nueva York emitió una alerta de peligro para viajeros antes de la nevada de este domingo. El estacionamiento en carriles alternativos ya está suspendido para el lunes.

• Autobuses y metro de Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó a sus usuarios que, para adaptarse a las condiciones climáticas invernales, la mayoría del servicio de metro operará localmente. Los proyectos de remodelación de carretera e infraestructura programados para el fin de semana se suspenden para que los equipos puedan concentrarse en la respuesta a la tormenta.

El servicio de autobuses se ajustará a las condiciones de las carreteras de la ciudad y se pueden esperar interrupciones del servicio en algunas rutas.

• Ferrocarril de Long Island

El servicio funcionará con el horario dominical en la mañana y en la tarde. En la noche, los viajeros deben estar preparados para la posibilidad de que el ferrocarril modifique los horarios dominicales en los ramales Babylon, Port Washington Huntington, West Hempstead y Oyster Bay.

Los equipos monitorearán las condiciones cuando llegue el lunes para determinar qué servicio se puede ofrecer.

• Ferrocarril Metro-Norte

Las operaciones del domingo transcurren con normalidad.

No obstante, el lunes, los trenes circularán cada hora. El servicio de autobuses de conexión de Hudson Rail Link estará suspendido. Los autobuses lanzadera que han sustituido al ferry Haverstraw-Ossining debido al hielo en el río también permanecerán suspendidos, informó NBC New York.

• Puentes y túneles de la MTA

Desde las 7:00 de la tarde del domingo 22 de febrero hasta las 10 de la mañana del lunes 23 de febrero, el Departamento de Puentes y Túneles de la MTA prohibirá el uso de tractocamiones y camiones tándem vacíos en los siguientes puentes:

Puente Bronx-Whitestone

Puente de la bahía

Puente Henry Hudson

Puente de Marine Parkway

Puente Robert F. Kennedy

Puente de cuello Throgs

Puente Verrazzano-Narrows

• Acceso a viajes

El servicio de paratránsito Access-A-Ride seguirá operando las 24 horas, los 7 días de la semana como de costumbre. El Centro de Comando de Paratránsito se encontrará monitoreando la tormenta para identificar y responder a cualquier problema con los usuarios o en el día de servicio.

Nueva Jersey

• Tránsito

Se hace un llamado a los usuarios a viajar solo si es absolutamente necesario en medio de las condiciones climáticas históricas. Si viajan, se recomienda a los clientes de NJ Transit que extremen las precauciones cerca de las paradas de autobús, estaciones e instalaciones, ya que el suelo posiblemente esté resbaladizo.

Asimismo, deben prever tiempo de viaje adicional, ya que podría haber retrasos y cancelaciones debido al impacto de la tormenta.

NJ Transit puede implementar ajustes de servicio adicionales, incluyendo suspensiones temporales, en uno o más formas de transporte el domingo y el lunes.

Si se implementan dichos ajustes, se informará al público, teniendo en cuenta que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Los servicios de tren, autobús, tren ligero y Access Link seguirán mientras las condiciones climáticas lo permitan de manera segura.

