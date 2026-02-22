Tormenta histórica en NY: 3,000 vuelos cancelados por alerta de nieve

Más de 3,000 vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de la ciudad de Nueva York debido a una tormenta histórica que amenaza con flagelar la región bajo al menos dos pies de nieve, de acuerdo con informes.

Se espera que las peligrosas condiciones azoten el noreste este domingo en la noche. Además, varias aerolíneas importantes suspendieron los vuelos el sábado, incluyendo JFK, LaGuardia, Newark y aeropuertos de Filadelfia y Boston; se espera que el número de vuelos cancelados se dispare una vez empiece a nevar.

Las principales aerolíneas, incluidas Delta, American y United, cancelaron vuelos en el área de la ciudad de Nueva York y el aeropuerto Logan de Boston antes del gran temporal del noreste, y JetBlue redujo el 40% de su programación de este domingo, indican datos de FlightAware.

La aerolínea también canceló el 24% de sus vuelos para el lunes.

En este sentido, American Airlines suspenderá sus operaciones en LaGuardia, JFK y Filadelfia a partir del domingo y se espera que los vuelos se reanuden ya para el día martes.

“Los equipos de toda la aerolínea están trabajando las 24 horas y estarán listos para reanudar las operaciones en los aeropuertos afectados el martes 24 de febrero tan pronto como las condiciones permitan a las aerolíneas hacerlo de manera segura”, expresó la aerolínea en un comunicado, informó WABC.

Sin embargo, las cancelaciones y demoras podrían extenderse hasta el miércoles, ya que las aerolíneas mencionadas están implementando exenciones de viajes de invierno para los aeropuertos afectados.

Se pronostica que la tormenta llegue este domingo al caer la noche y se prolongue hasta el lunes, con ráfagas de viento de más de 60 mph y nieve de hasta 3 pulgadas por hora, amenazando con cortes del servicio eléctrico e inundaciones costeras para más de 30 millones de personas desde Delaware y Maryland hasta Nueva York y Boston, apuntaron los meteorólogos.

Asimismo, se declaró el estado de emergencia para la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester desde este domingo en la mañana antes de la tormenta, que se espera que deje entre 18 y 24 pulgadas de nieve solo en la ciudad de Nueva York.

“Estamos describiendo esta tormenta como un gran nordeste “, dijo el meteorólogo senior de AccuWeather, Carl Erickson, añadiendo que la tormenta de nieve tendrá “vientos muy fuertes” y “condiciones de viaje peligrosas”.

Se estima que la nieve siga azotando la Gran Manzana hasta la media mañana del lunes, pero disminuirá para la tarde, concluyó el experto.

