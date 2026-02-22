Juegos Olímpicos de Invierno 2026 registraron 1.3 millones de entradas vendidas

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 registraron la venta de 1.3 millones de entradas, equivalente al 88 % del total disponible, según informó la organización del evento.

La Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 atrajo a un público mayoritariamente internacional, con un 63 % de espectadores procedentes del extranjero y un 37 % de aficionados italianos, de acuerdo con la Fundación Milán Cortina, entidad encargada de la organización de los Juegos.

Entre los países con mayor presencia de público destacaron Alemania (15 %), Estados Unidos (14 %), Suiza (6 %), Reino Unido (6 %), Países Bajos y Francia (4,5 % cada uno) y Canadá (3,5 %).

Varias competencias registraron altos niveles de ocupación, con el skimo, el patinaje de velocidad y el short track cerca del lleno total (95 %), seguidos por el patinaje artístico y el hockey (93 %), biatlón (92 %), esquí alpino (91 %), salto de esquí (90 %) y bobsleigh y luge (88 %).

El impacto global del evento se reflejó además en el entorno digital, con más de 113.5 millones de interacciones en redes sociales oficiales, alrededor de 500,000 visitantes en las Fan Villages y cerca de 300,000 asistentes a los 88 espectáculos relacionados con los pebeteros olímpicos.

Sigue leyendo:

·Estados Unidos venció a Canadá y se coronó campeón olímpico de hockey hielo tras 46 años de sequía

·Patinadora polaca Kamila Sellier sufrió una brutal herida en el rostro en los Juegos Olímpicos de Invierno (Video)

·Atleta Ucraniano recibe donación de $200,000 tras expulsión por un casco en los Juegos Olímpicos de Invierno