Keith Gray, exjugador de la NFL, condenado por fraude médico de $328 millones de dólares

El exjugador de la NFL, Keith Gray, se enfrenta a una posible pena de 10 años de prisión tras ser condenado el pasado viernes por un jurado federal en Dallas, Texas, de orquestar un esquema de fraude médico por $328 millones de dólares.

Por medio de su página web, el Departamento de Justicia informó del veredicto la mañana del viernes. Gray es acusado de ser el artífice de un plan que consistió en cobrar a ‘Medicare’ “pruebas genéticas innecesarias diseñadas para evaluar el riesgo de diversas enfermedades y afecciones cardiovasculares”.

Gray, que tras jugar con Carolina Panthers e Indianapolis Colts en la NFL, se dedicó a ser propietario de dos laboratorios clínicos, Axis Professional Labs LLC (Axis) y Kingdom Health Laboratory LLC (Kingdom), ofreció y pagó sobornos a los vendedores a cambio de muestras de ADN de los beneficiarios de Medicare.

El esquema consistía en que los vendedores contrataran a otras empresas para solicitar beneficiarios de Medicare a través del telemarketing y obtener la identidad de los médicos de atención primaria de los beneficiarios para presionarlos y que las órdenes de pruebas genéticas para pacientes que supuestamente ya habían sido “calificados” fuesen aprobadas.

Gray declaró los pagos de coimas como contratos y facturas de asesorías de ‘marketing’. Asimismo, trató de camuflajear los pagos como contratación “software” y préstamos que nunca existieron.

Las pruebas en el juicio incluyeron mensajes de texto entre Gray y su cómplice presumiendo de las jugosas cantidades que estaban recibiendo. En total, el exjugador de la NFL y su socio pagaron aproximadamente $54 millones de dólares en sobornos.

Además del esquema de estafa, a Gray se le acusa de lavado de activos. El Departamento de Justicia detalló que blanqueó capitales con la compra de vehículos de lujo, incluyendo una SUV Mercedes-Benz valorada en más de $154,000 y una Dodge Ram de más de $142,000.

En total, son nueve los cargos que enfrenta el exjugador. Fue condenado por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y para pagar y recibir sobornos de atención médica.

Cinco cargos por violar el Estatuto Anti-Soborno y tres cargos de lavado de dinero. Gray espera sentencia y se enfrenta a una pena máxima de 10 años por cada cargo.

Gray nunca disputó un partido oficial de temporada regular en la NFL, pero sí pasó por dos franquicias. En 2009 jugó para Carolina Panthers tras ser firmado como agente libre no reclutado el 1 de mayo.

Ese mismo año fue firmado por Indianapolis Colts al practice squad el 2 de diciembre de 2009 y liberado el 20 de enero de 2010.



