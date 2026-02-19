Ponen la venta los Seattle Seahawks tras ganar el Super Bowl 2026

Días después de conquistar el Super Bowl 2026 frente a los New England Patriots, los Seattle Seahawks iniciaron oficialmente el proceso para vender la franquicia. La operación será coordinada por Allen & Co. junto al bufete Latham & Watkins y podría prolongarse durante la pretemporada de la NFL.

El club forma parte del patrimonio del cofundador de Microsoft, Paul Allen, quien compró el equipo en 1997. Tras su fallecimiento en 2018, su hermana Jody Allen asumió la gestión con el mandato de vender los activos deportivos y destinar los recursos a causas benéficas.

Previo al campeonato, la franquicia estaba valorada cerca de 7,000 millones de dólares, según estimaciones difundidas por CNBC. Una cifra de ese tamaño podría ubicar la operación entre las mayores en la historia de la liga, superando los casi $6,000 millones pagados por los Washington Commanders en 2023.

El anuncio llega en un momento ideal: título reciente y respaldo corporativo en una ciudad con fuerte presencia tecnológica, factores que suelen atraer a grandes inversionistas.

