NFL: Murió Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings, a los 25 años

Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings, falleció este sábado, de acuerdo con un comunicado emitido por el entrenador en jefe del equipo de fútbol americano de Louisville, Jeff Brohm, quien lo dirigió durante su carrera universitaria en Purdue.

La policía de New Albany, Indiana, informó a WHAS que Rondale Moore fue encontrado en un garaje con una presunta herida de bala autoinfligida. Rondale Moore tenía 25 años.

No se dieron más detalles de inmediato sobre las circunstancias de la muerte de Rondale Moore, que también fue confirmada por el forense del condado de Floyd.

Confirmación de exentrenador

“Era un verdadero placer entrenar a Rondale Moore”, declaró Brohm en su comunicado. “El máximo competidor que no se acobardaba ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable. Un gran compañero de equipo que salía adelante en cualquier situación. Todos queríamos a Rondale; nos encantaba su sonrisa y su espíritu competitivo, siempre buscando complacer a todos con quienes se relacionaba. Nuestros pensamientos y oraciones están con Rondale y su familia; lo queremos mucho”.

Statement from Vikings Head Coach Kevin O’Connell: “I am devastated by the news of Rondale’s death. While Rondale had been a member of the Vikings for a short time, he was someone we came to know well and care about deeply. He was a humble, soft-spoken, and respectful young man… — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 22, 2026

Reclutado en la segunda ronda del draft por los Arizona Cardinals en 2021, Rondale Moore había estado marginado las últimas dos temporadas debido a lesiones.

Recientemente estuvo con los Minnesota Vikings, participando en la temporada baja y campamento de entrenamiento de 2025, antes de sufrir una lesión en la rodilla izquierda que le puso fin a su temporada al devolver un despeje el 9 de agosto en el primer partido de pretemporada del equipo. Se perdió la campaña 2024 tras sufrir una dislocación de la rodilla derecha con los Atlanta Falcons.

En tres temporadas con los Cardinals, Rondale Moore fue titular en 23 partidos. Atrapó 135 pases para 1,201 yardas y tres touchdowns, además de correr 52 veces para 249 yardas y una anotación.

