La TSA PreCheck sigue operativo y revierte anuncio anterior, confirmó el DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este domingo en la mañana que su programa TSA PreCheck sigue operativo a pesar de un anuncio previo de que el programa sería suspendido temporalmente en medio del cierre de gran parte de la agencia, según pudo confirmar Reuters.

Horas atrás, el propio DHS determinó la interrupción del servicio de TSA PreCheck en el marco del cierre de la agencia federal encabezada por Kristi Noem. También señaló que Global Entry estaba suspendido desde las 6:00 a.m., hora del Este, y de momento no se ha confirmado si continuará operativo.

“Actualmente, TSA PreCheck permanece operativo sin cambios para el público viajero. A medida que surjan restricciones de personal, la TSA evaluará cada caso individualmente y ajustará las operaciones según corresponda” declaró un portavoz de la TSA en un comunicado obtenido por USA Today.

Un portavoz del DHS había comunicado oficialmente que la suspensión de ambos programas de facilitación de viajes entraría en vigor este domingo en la mañana.

Importancia de TSA y Global Entry

El sistema TSA PreCheck permite a los pasajeros aprobados completar revisiones de seguridad con mayor rapidez en vuelos nacionales, evitando la necesidad de quitarse los zapatos o el cinturón, así como de extraer dispositivos electrónicos de su equipaje de mano.

Por otro lado, el programa Global Entry tiene como objetivo simplificar el proceso de ingreso a los Estados Unidos desde destinos internacionales. El sistema utiliza módulos automatizados de migración para reducir los tiempos de espera y, de manera adicional, otorga a sus miembros todos los beneficios correspondientes a TSA PreCheck.

