Memes se ríen de Messi tras goleada de LAFC a Inter Miami en estreno en la MLS

Inter Miami no tuvo el debut soñado como campeón en la MLS y terminó cayendo por goleada 3-0 ante Los Angeles FC en el BMO Stadium. La derrota generó un alud de burlas y memes contra el conjunto de Florida y Lionel Messi.

LAFC se impuso gracias a los goles en el primer tiempo del venezolano David Martínez. Posteriormente, en la segunda mitad, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz sentenciarían al conjunto de ‘Las Garzas’.

Por su parte, Messi, que venía de una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo tras un encuentro amistoso ante Barcelona de Ecuador, disputó los 90 minutos en Los Ángeles.

Los fans en redes sociales apuntaron duramente contra el argentino por su partido. Los memes contra Messi no faltaron y lo terminaron convirtiendo en tendencia y amplificando el mal arranque del equipo en la temporada.

Entre burlas, comparaciones y montajes, la derrota se viralizó tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, Inter Miami deberá verse las caras contra Orlando City el domingo 1 de marzo como visitante.

Memes se ríen de Messi por goleada de LAFC a Inter Miami

HANY HAD MORE GOALS THAN MESSI!!!!!! pic.twitter.com/c2ZH06L2Dp — Nate “The Great” 〽️itchell (@nate_mitchell21) February 22, 2026

Pessi should just leave my club😭 pic.twitter.com/mXgIMGfmnz — son of CR7 (@jamesarthur23hq) February 22, 2026

Let’s laugh at Pessi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/35ShFIDJg3 — Kojo Nhyira (@King1855682) February 22, 2026

Sigue leyendo:

· Ola de memes contra Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami en Perú

· Posponen partido de Inter Miami en Puerto Rico por lesión de Messi

· Argentino Rodrigo De Paul afirma que ganar la MLS es “más difícil” que la Champions League