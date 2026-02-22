Nueva unidad de EE.UU. aportó inteligencia clave en el operativo contra “El Mencho”

La participación de una nueva unidad de inteligencia del Ejército de Estados Unidos dedicada a los carteles del narcotráfico resultó determinante en el operativo que terminó con la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según fuentes citadas por The Washington Post.

De acuerdo con un funcionario de defensa estadounidense que habló bajo condición de anonimato, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), creada recientemente y supervisada por el Comando Norte, proporcionó información estratégica para la operación.

En el mismo enfrentamiento murieron otros siete integrantes de la organización criminal.

La información del medio surge luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional de México precisara en un comunicado que, en el contexto de la cooperación bilateral, hubo información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

El despliegue se desarrolló en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, donde se registraron choques armados tras la intervención de las fuerzas de seguridad.

Oseguera Cervantes, de 56 años, figuraba entre los objetivos prioritarios para México y Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de $15 millones de dólares por datos que condujeran a su captura.

Unidad JIATF-CC

La unidad JIATF-CC fue presentada el mes pasado como parte de una estrategia para integrar recursos de inteligencia contra redes del narcotráfico.

El Comando Norte señaló entonces que el propósito del nuevo grupo es identificar y desarticular estructuras criminales consideradas una amenaza directa para Estados Unidos.

El general Gregory M. Guillot, jefe del Comando Norte, había explicado previamente que el proyecto busca concentrar en un solo equipo la producción de inteligencia “precisa, oportuna y relevante” para combatir el tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses atribuyen al CJNG un papel central en la distribución de fentanilo y el año pasado incluyeron a la organización en su lista de grupos terroristas.

Con información de EFE.

