Piden $7.76 millones de dólares por antiguo hogar de Roger Moore en Londres

El antiguo apartamento en Londres de Roger Moore ha entrado al mercado de bienes raíces por $7.76 millones de dólares. La propiedad está ubicada en Eaton Square, conocida como la plaza más grande de la ciudad.

El sitio llega al mercado de biense raíces al mismo tiempo que existen múltiples rumores sobre quién será el nuevo James Bond de las películas que dirigirá Denis Villeneuve. Hay que recordar que Moore fue el segundo James Bond e interpretó al personaje para siete películas.

En el listado, disponible en la página web de Knight Frank, se describe el lugar como una propiedad que tiene “un gran hall de entrada que conduce a una amplia escalera que une los dos pisos, una cocina bien equipada, un baño de invitados, una sala de recepción de proporciones generosas con vistas a los jardines comunitarios de Eaton Square”.

El apartamento tiene un total de tres dormitorios y está ubicado entre la planta tres y cuatro de un edificio que destaca por su fachada de estuco blanco.

La zona en la que está ubicada la propiedad también tiene más relación con James Bond. Se sabe que Sean Connery, quien fue el primero en interpretar el personaje, también tuvo una propiedad en la zona. E incluso, en la ficción esta zona llegó a aparecer.

Moore murió en mayo de 2017 tras una carrera de años. Incluso, es oficialmente el actor que más ha interpretado a James Bond con sus cinco películas: ‘Vive y deja morir’ (1973), ‘El hombre de la pistola de oro’ (1974), ‘La espía que me amó’ (1977), ‘Moonraker’ (1979), ‘Sólo para sus ojos’ (1981), ‘Octopussy’ (1983) y ‘Panorama para matar’ (1985).

