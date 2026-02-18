Encuentran comprador para la mansión de David Lynch en Hollywood Hills

Se acaba de informar que el equipo de bienes raíces encargado de la venta de la mansión de David Lynch en Hollywood Hills, California, ha encontrado un nuevo propietario para la residencia. Esta casa entró al mercado de bienes raíces en septiembre del 2025, meses después de la muerte del cineasta a los 78 años.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces con un precio de $15 millones de dólares, y desde finales de enero en la página web de The Agency está marcada como “venta pendiente”. Esto quiere decir que ya se ha encontrado un interesado y que están en la última etapa de negociación, pero como la venta no se ha cerrado, se desconoce cuál será el precio final.

En el mismo listado se destaca que esta casa, construida especialmente para Lynch, “encarna la esencia del modernismo en la ladera con una geometría audaz, paredes de cristal y una fluida integración entre el interior y el exterior”.

La casa principal de esta propiedad ya estaba allí cuando el cineasta compró la primera parte del lote, dicha casa es de gran valor para la ciudad, pues su diseño estuvo a cargo de Lloyd Wright, hijo del famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, en los años 60.

Por los momentos tampoco se conocen detalles sobre la identidad del comprador, aunque también es cierto que muchas negociaciones suelen caerse en estos últimos pasos de la venta.

Lo que sí se sabe es que quien sea el nuevo propietario de la residencia de Lynch tendrá a su disposición una casa principal distribuida en 10 dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Además, claro, contará con muchos detalles pensados por el cineasta nominado varias veces a los premios Oscar y ganador de un Oscar Honorífico en 2020.

Sobre los arreglos que hizo Lynch, el listado explica: “El director también colaboró ​​en la creación de estructuras adicionales en la propiedad, incluyendo una casa de huéspedes de dos plantas y otra singular sala de estar de una habitación, revestida con su yeso gris liso favorito”.

Sigue leyendo:

• Piden $7.65 millones de dólares por antiguo hogar de Estella Getty en Los Ángeles

• Kanye West venderá un apartamento en Bélgica por menos de $1 millón de dólares

• Rebajan el precio de la mansión donde Quincy Jones murió