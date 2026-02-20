Está en venta una casa del baterista de The Rolling Stones en Inglaterra

El baterista británico Charlie Watts murió en agosto de 2021 y ahora la casa en la que pasó sus últimos años de vida ha entrado al mercado de bienes raíces. La propiedad está disponible por $3.7 millones de dólares.

Esta propiedad es conocida como ‘Halsdon House’ y está ubicada en Winkleigh, Devon, Inglaterra. El baterista de The Rolling Stones compró este lugar en 1983 y vivió allí hasta su muerte en 2021, el sitio siguió siendo refugio de su esposa, Shirley Watts, durante un año más, pues murió en 2022.

Ahora, la propiedad ha pasado a mano de su hija Seraphina Watts, quien habló del sitio con ‘Mansion Global’. Ella recuerda que esta “ha sido un refugio para nuestra familia a lo largo de los años, para mis padres, para mí y para mi hija”.

En el listado, disponible en la página web de Savills, se describe como “una elegante y apartada finca rural con instalaciones ecuestres ubicada en 55 acres en el corazón de la zona rural de Devon”.

La casa principal tiene una extensión de 8,500 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con seis dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Seraphina Watts también contó que “cuando mi padre, Charlie, estaba de gira o grabando en el estudio, mi madre, Shirley, artista también, solía aprovechar la oportunidad para reorganizar los muebles, traer piezas nuevas, pintar una habitación de otro color o incluso cambiar el suelo”.

Además de la casa principal, los agentes de bienes raíces apuntan que “‘Halsdon House’ cuenta con una excelente variedad de dependencias, cuidadosamente diseñadas para uso agrícola y ecuestre”.

Esta no es la primera residencia que perteneció a Watts que entra al mercado, pues en septiembre de 2023 se pedía $9 millones de dólares por la mansión en la que vivió desde 1976 hasta 1983.

