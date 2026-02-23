6 empleos desde casa que pagan $2,000 al mes

El trabajo remoto dejó de ser una excepción para convertirse en una alternativa real para miles de personas. Actualmente existen puestos que pueden realizarse desde casa y que, dependiendo de las horas trabajadas, permiten generar al menos $2,000 mensuales. Varios de ellos incluso superan ampliamente esa cifra.

A continuación, seis opciones con salarios promedio que pueden alcanzar o rebasar ese ingreso mensual.

1. Representante de servicio al cliente

Salario medio: $20.59 por hora.

Estos profesionales son el primer punto de contacto entre una empresa y sus clientes. Atienden pedidos, resuelven dudas y gestionan quejas en prácticamente cualquier sector.

Muchas compañías ofrecen modalidades remotas, especialmente en atención por chat o correo electrónico, una opción ideal para quienes trabajan desde casa y necesitan evitar interrupciones por ruido.

A una tarifa de $20.59 por hora, trabajar alrededor de 25 horas semanales puede acercarse o superar los $2,000 mensuales.

2. Especialista en facturación

Salario medio: $22.66 por hora.

Su labor consiste en ingresar datos de clientes, verificar cargos y emitir facturas dentro de los sistemas de la empresa. Es común que trabajen para proveedores de servicios médicos o financieros.

Quienes cuentan con experiencia previa o una licenciatura en negocios o contabilidad pueden ganar significativamente más que el salario medio.

A este nivel de pago, un empleo de medio tiempo puede generar más de $2,000 al mes.

3. Especialista en verificación

Salario medio: $23.81 por hora.

Muchas industrias contratan personal para confirmar información clave. Por ejemplo, proveedores de salud verifican cobertura de seguros y prestamistas hipotecarios validan datos financieros de solicitantes.

Aunque la Oficina de Estadísticas Laborales no detalla este título específico, un cargo similar –empleado de procesamiento de reclamaciones de seguros– tiene un salario medio de $23.81 por hora.

Con esa tarifa, es posible alcanzar ingresos mensuales superiores a $2,000 con una jornada parcial.

4. Asistente administrativo remoto

Salario medio: $22.82 por hora.

También conocidos como asistentes virtuales, desempeñan tareas como programación de citas, coordinación de viajes, redacción de comunicaciones, apoyo en presentaciones y manejo de registros financieros.

Los profesionales con mayor experiencia pueden avanzar hacia puestos de asistente ejecutivo, cuyo salario medio asciende a $35.42 por hora.

Incluso en el nivel inicial, trabajar cerca de 25 horas semanales puede generar alrededor de $2,000 mensuales.

5. Representante de ventas internas

Salario medio: $57.69 por hora, incluyendo salario base y comisiones.

A diferencia de las ventas tradicionales que requieren visitas presenciales, este rol se enfoca en llamadas entrantes y salientes para generar prospectos y cerrar acuerdos desde casa.

El salario incluye comisiones, lo que puede elevar considerablemente los ingresos. Con ese promedio, incluso una jornada reducida puede superar con facilidad los $2,000 al mes.

6. Ejecutivo de cuentas

Salario medio: $61.54 por hora, incluyendo salario base y comisiones.

El ejecutivo de cuentas mantiene la relación continua entre la empresa y sus clientes. Aunque tiene un componente de ventas, también implica asesoría y servicio para adaptar productos o servicios a las necesidades del cliente.

Con un promedio superior a $60 por hora incluyendo comisiones, este puesto no solo supera el umbral de $2,000 mensuales, sino que puede representar ingresos mucho mayores dependiendo del desempeño.

El crecimiento del trabajo remoto ha ampliado las oportunidades para generar ingresos desde casa.

Con habilidades administrativas, de servicio al cliente o ventas, es posible alcanzar –e incluso superar– los $2,000 al mes sin necesidad de trasladarse a una oficina física.

