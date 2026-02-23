Empleo: así puedes aplicar para ser jardinero en parques del Bronx

El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York abrió una vacante para el puesto de jardinero en el Bronx, una oportunidad dirigida exclusivamente a empleados actuales de tiempo completo con salario anual dentro de NYC Parks.

El empleo forma parte del sistema de servicio público y ofrece beneficios laborales competitivos.

NYC Parks administra más de 30,000 acres de terreno, lo que representa aproximadamente el 14% del territorio de la ciudad.

La agencia es responsable de más de 5,000 propiedades, entre ellas Central Park y Coney Island Beach, además de jardines comunitarios y áreas verdes conocidas como Greenstreets.

También gestiona más de 800 campos deportivos, cerca de 1,000 áreas de juegos infantiles, 1,800 canchas de baloncesto, 550 de tenis, 65 piscinas públicas, 51 instalaciones recreativas, 15 centros naturales, 14 campos de golf y 14 millas de playas.

Asimismo, cuida 1,200 monumentos, 23 casas museo históricas, 600,000 árboles en calles y otros dos millones en parques.

Funciones principales

El jardinero trabajará bajo supervisión y tendrá responsabilidades como:

–Plantar y cultivar árboles, flores y arbustos.

-Trasplantar árboles y césped, podar y aplicar tratamientos.

-Preparar suelos y camas de siembra.

-Cortar césped, fertilizar y regar áreas verdes.

-Operar herramientas manuales y equipos motorizados de jardinería.

-Reportar necesidades de reparación de equipos.

-Llevar registros simples y redactar informes básicos.

-Conducir vehículos y manejar maquinaria necesaria para el trabajo.

-Supervisar empleados temporales y voluntarios cuando sea requerido.

El puesto se ubica en el Bronx.

Requisitos mínimos

Los aspirantes deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:

1. Un año de experiencia de tiempo completo en jardinería, incluyendo siembra, cultivo y mantenimiento de árboles, plantas, arbustos y césped; o

2. Certificado en horticultura o botánica con cursos de nivel universitario, como los ofrecidos por el Jardín Botánico de Nueva York o el Jardín Botánico de Brooklyn; o

3. Una combinación equivalente de educación y experiencia. Se pueden sustituir 30 créditos universitarios -al menos 15 en áreas como horticultura, agricultura, agronomía, patología vegetal, botánica, diseño de paisaje, entomología, silvicultura o producción de cultivos- por el año de experiencia requerido.

Para el nivel II del puesto, se exige un año adicional de experiencia satisfactoria y contar con una licencia comercial de aplicador de pesticidas Categoría 3A emitida por el

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, la cual debe mantenerse vigente durante el empleo.

Además, todos los candidatos deben poseer una licencia de conducir válida en el estado de Nueva York y conservarla mientras ocupen el cargo.

Habilidades preferidas

Se dará preferencia a quienes hayan presentado y tomado el examen de Servicio Civil para jardinero (Examen No. 5077). También se valorará:

-Capacidad de trabajar al aire libre bajo cualquier condición climática.

-Conocimiento en uso de herbicidas.

-Disponibilidad para horarios flexibles, incluidos fines de semana.

-Experiencia trabajando con voluntarios.

-Capacidad para levantar hasta 50 libras y operar equipos a gasolina.

-Compromiso demostrado con el servicio público y el medio ambiente.

-Capacidad de trabajo en equipo o de manera independiente.

Cómo aplicar

Las solicitudes deben enviarse exclusivamente a través del portal oficial cityjobs.nyc.gov.

Los currículos deben recibirse antes del cierre del período de publicación, que fue extendido hasta el 2 de marzo de 2026.

Candidatos que ya aplicaron previamente continúan bajo consideración y no necesitan volver a postularse.

Los empleados actuales deben incluir su número ERN en la carta de presentación y el currículum.

Programas y beneficios adicionales

El puesto está abierto a personas con discapacidad elegibles bajo el Programa 55-a, quienes deben indicarlo en su solicitud.

Como empleado de la Ciudad de Nueva York, el trabajador podría ser elegible para programas federales de condonación de préstamos estudiantiles y asistencia estatal de pago.

En cuanto a residencia, quienes tengan más de dos años de servicio municipal deben vivir en la Ciudad de Nueva York o en los condados de Nassau, Orange, Rockland, Suffolk, Putnam o Westchester.

Los demás candidatos deben establecer residencia en la ciudad dentro de los 90 días posteriores a su contratación.

La Ciudad de Nueva York subraya que es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que prohíbe cualquier forma de discriminación basada en sexo, raza, color, origen nacional, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, condición de veterano, identidad de género o embarazo.

