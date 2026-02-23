Agentes de ICE en NY usan cámaras corporales, pero mantienen rostros cubiertos en el 26 Federal Plaza

Algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enmascarados ahora llevan cámaras corporales mientras arrestan a inmigrantes dentro del 26 Federal Plaza en Manhattan.

En la última semana, se ha observado a varios oficiales federales con cámaras en el pecho en los pisos 12 y 14 del ahora infame centro de la ciudad de Nueva York. Esta es la primera vez que los agentes están haciendo uso de equipos de video durante su control del juzgado, que ya lleva casi ocho meses.

Esto sucede luego del tiroteo mortal de Renee Good y Alex Pretti en las calles de Minneapolis en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en la ciudad. Después de los asesinatos, que generaron protestas generalizadas en todo Estados Unidos, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció que los agentes en Minneapolis estarían equipados con cámaras corporales, dispositivos que también se desplegarían posteriormente en toda la nación.

“Los agentes de ICE deberían comportarse como cualquier otra agencia de aplicación de la ley en el país, en lugar de andar por ahí como matones enmascarados, que en muchos casos desatan brutalidad contra ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, expresó el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Se observó a los agentes con el nuevo equipo de video, y mientras algunos llevaban las cámaras corporales, otros no. El medio amNewYork interrogó directamente a uno de los agentes sobre por qué no llevaba una cámara mientras sus colegas sí.

“Lo tienen porque tuvieron un problema antes”, manifestó el agente anónimo, haciendo referencia a los tiroteos fatales en Minneapolis, informó AM NY.

El abogado coordinador senior del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, Benjamin Remy, explicó que, aunque todos los agentes federales encapuchados dentro de 26 Federal Plaza hacen redadas migratorias, no todos son técnicamente agentes de ICE, por lo que supone que las cámaras corporales no son universales para todos los oficiales del orden.

“Siempre tenemos una gran variedad de agentes federales en este edificio. Por ejemplo, podríamos tener agentes del ICE, agentes de la CBP, agentes de la ATF, del IRS, del DSS y del FBI”, manifestó Remy.

Remy ha acudido a las audiencias de inmigración y brindado asistencia legal a quienes están bajo las manos de ICE desde mayo de 2025. Luego de presenciar algunas de las manifestaciones más violentas que ha presentado la corte, declaró que cree que las cámaras corporales son un paso vital en la dirección correcta.

Pese a portar las cámaras corporales, los agentes siguen sin identificarse, siguen usando máscaras. Incluso si un agente lleva una cámara corporal, por lo general no indican con qué agencia trabaja.

“Así que, aunque sepamos que hay varios agentes federales que llevan cámaras corporales, si ni siquiera podemos conocer la agencia, acceder a las grabaciones de la FOIA o a la información de esas cámaras podría ser realmente complejo y muy difícil”, indicó Remy.

A los expatriados legales como Remy les preocupa la cámara corporal; se sabe que agentes encapuchados también toman fotos de periodistas. En las últimas semanas, un oficial enmascarado fue sorprendido fotografiando a un fotógrafo de medio mencionado. No está claro a dónde se envían ni para qué se usan.

