ICE rompe récord de arrestos en 2025, pero baja porcentaje de detenidos con antecedentes

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron en 2025 más arrestos diarios que en cualquier otro momento de la última década, pero la proporción de detenidos con antecedentes penales cayó a uno de sus niveles más bajos en casi 10 años, según un nuevo estudio de la Universidad de Colorado en Boulder.

El análisis, publicado como documento de trabajo por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), señala además que las tácticas de la agencia cambiaron de forma sustancial entre el primer y el segundo mandato del presidente Donald Trump. Ahora, una mayor proporción de arrestos se realiza en entornos comunitarios como escuelas, iglesias y lugares de trabajo, en lugar de efectuarse en colaboración con autoridades locales cuando las personas ya estaban bajo custodia policial.

“Encontramos una relación inversa entre el número de arrestos que realiza ICE y su capacidad para focalizar en personas con condenas penales, y este patrón ha sido mucho más marcado tras la segunda investidura de Trump”, afirmó Chloe East, economista laboral y profesora asociada de la universidad.

Para el estudio, East analizó datos federales sobre todos los arrestos de los agentes del ICE entre octubre de 2015 y octubre de 2025.

Arrestos aumentaron en gobierno de Trump

El informe indica que, al inicio de cada uno de los mandatos de Trump, la actividad de control migratorio aumentó de forma significativa. En los primeros 10 meses de su primer mandato, el promedio diario de arrestos subió a 435, un 43% más que en el último año de la presidencia de Barack Obama. En los primeros 10 meses del segundo mandato, el promedio diario escaló a 821, un 170% más que en el último año del gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, ese incremento no se tradujo en una mayor proporción de arrestos de personas con condenas penales. Solo el 37% de los arrestos realizados en los primeros 10 meses de 2025 involucró a individuos con antecedentes. La cifra contrasta con el 52% registrado en el último año de Biden, el 70% en el primer año del primer mandato de Trump y el 79% en el último año de Obama.

El estudio también detectó cambios notables en la forma de ejecutar los arrestos. Tras la primera investidura de Trump, apenas el 22% correspondía a “arrestos comunitarios”, es decir, efectuados en espacios públicos como escuelas, iglesias, centros laborales o en la vía pública. El resto eran arrestos en coordinación con fuerzas del orden, cuando la agencia detenía a personas ya bajo custodia de autoridades locales.

Arrestos durante segundo mandato de Trump

En contraste, durante los primeros 10 meses del segundo mandato de Trump, casi la mitad de los arrestos se realizó en la comunidad, frente al 19% registrado en 2024 bajo la administración Biden.

La aplicación de las medidas tampoco fue uniforme en todo el país. En 2025, las zonas con patrones de voto mayoritariamente demócrata registraron mayores incrementos en arrestos, especialmente en operativos comunitarios.

Por ejemplo, en el área que incluye Denver, con alcalde y gobernador demócratas, los arrestos aumentaron 211% al inicio del segundo mandato de Trump. Los arrestos en coordinación con fuerzas del orden crecieron 81%, mientras que los comunitarios se dispararon 265%, según el análisis.

Investigaciones previas han mostrado de manera consistente que los inmigrantes, incluidos aquellos sin estatus legal, tienden a cometer menos delitos que las personas nacidas en Estados Unidos.

Advirtió que intensificar los arrestos de personas sin antecedentes podría resultar contraproducente si genera temor entre residentes que, aunque cumplen la ley, eviten interactuar con las autoridades para denunciar delitos. A su juicio, los datos sugieren que aumentar simplemente el presupuesto y la escala operativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas difícilmente mejorará la seguridad pública.

“En conjunto, nuestra evidencia indica que expandir la actividad de ICE sin una focalización más precisa es poco probable que aumente la seguridad”, señaló.

