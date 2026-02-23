Demócratas de Long Island exigen justicia tras ataque de agente de ICE a hombre esposado

Los demócratas de Long Island están enfurecidos por un video que apareció hace poco en el que se puede observar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) golpeando la cabeza de un hombre esposado contra una pared de ladrillos en medio de un arresto en enero.

Identificado como Isai Santos Caceras, de 35 años, estaba siendo arrastrado por agentes de ICE y se resistía al arresto cuando uno de ellos se vio visiblemente frustrado.

Le gritó a Caceras que estaba tratando de hacerle tropezar y, posteriormente, bajó la cabeza del sujeto y la estrelló directamente contra la pared de ladrillos de un supermercado de Hempstead Village, de acuerdo con un video publicado por activistas de Islip Forward.

“Los agentes usaron la cabeza de Caceras como ariete contra una pared de ladrillos“, declaró el grupo. “Esto no es normal”.

ICE ARREST: Video taken by a witness shows a forceful arrest by ICE agents at Golden Farms Supermarket on Henry Street in Hempstead on Jan. 5. It was posted by immigrant advocate group Islip Forward.



READ MORE: https://t.co/JZZOlKdZuM#News12LI #Hempstead pic.twitter.com/bFPav7aFi8 — News12LI (@News12LI) February 17, 2026

La legisladora del condado de Nassau, Viviana Rusell, criticó a los agentes y a la controvertida asociación del ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, entre ICE y el municipio.

“Cuando individuos con un entrenamiento mínimo son desplegados en nuestros vecindarios portando armas de fuego, las consecuencias pueden ser graves”, manifestó Russell.

“Que un hombre esposado sea golpeado contra una pared de ladrillos con la cabeza, y que los transeúntes deban gestionar la respuesta médica, es inaceptable“, expresó el demócrata, y añadió que las acciones del oficial reflejan una falla más amplia en la capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas.

“Nuestra comunidad merece algo mejor”, señaló.

Todavía no se ha aclarado por qué Caceras fue detenido. No parece tener antecedentes penales y tiene estatus legal para trabajar en Estados Unidos, de acuerdo con los registros públicos y activistas.

El hecho fue solo el más reciente de una serie de crecientes agresiones por parte de ICE en el ámbito nacional, apuntaron los críticos, y sigue a los tiroteos mortales de Renee Good, Alex Pretti y Ruben Ray Martinez.

Localmente, los demócratas y los activistas anti-ICE manifestaron que esta también es la última mancha en la ya controvertida asociación del condado con ICE, informó New York Post.

El programa de Nassau vio a un detenido bajo custodia y desde entonces ha sido golpeado con acusaciones que incluyen no alimentar correctamente a los detenidos de ICE, no tener agua potable para beber y ducharse con mal olor y negar a los migrantes acceso a teléfonos y abogados, de acuerdo con los demócratas estatales y la Sociedad de Asistencia Legal de la Ciudad de Nueva York.

Las autoridades del condado habían cuestionado antes esas afirmaciones.

Ni Blakeman ni ICE respondieron a peticiones de comentarios.

La representante Laura Gillen de Long Island, una demócrata que hace apenas un mes cruzó las líneas partidarias para votar a favor de un aumento en la financiación de ICE, responsabilizó a la jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, por las presuntas tácticas de mano dura del ICE.

“La mala gestión de la secretaria Noem en el DHS ha sembrado el caos en nuestras comunidades”, explicó Gillen. “Debe ser despedida o destituida de inmediato para restablecer el orden en la agencia y garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de este incidente”.

