Coca-Cola lanza nuevos sabores de Mr. Pibb: Punchin’ Peach y Thrillin’ Vanilla con más cafeína

The Coca-Cola Company ha decidido elevar la apuesta en el segmento de refrescos especiados. No solo están ampliando la disponibilidad de sus versiones clásicas, sino que introducen perfiles de sabor más complejos y atrevidos.

Thrillin’ Vanilla añade un toque suave de vainilla para un final indulgente y con mayor profundidad. Crédito: Mr Pibb | Cortesía

chin’ Peach incorpora vibrantes notas de durazno para un perfil más brillante y afrutado, Crédito: Mr Pibb | Cortesía

Perfiles de Sabor: ¿Qué hay de nuevo?

Mr. Pibb & Mr. Pibb Zero Sugar: La fórmula clásica se potencia. Espera un intenso sabor a cereza dulce con matices de caramelo y un final especiado. Un dato clave: ¡ahora cuentan con más cafeína que la versión Pibb Xtra!

La fórmula clásica se potencia. Espera un con matices de caramelo y un final especiado. Un dato clave: ¡ahora cuentan con que la versión Pibb Xtra! Mr. Pibb Punchin’ Peach: Una fusión vibrante. Las notas de durazno brillante se entrelazan con la base de cereza especiada para un resultado frutal y refrescante.

Una fusión vibrante. Las notas de se entrelazan con la base de cereza especiada para un resultado frutal y refrescante. Mr. Pibb Thrillin’ Vanilla: La opción más “deluxe”. Añade una vainilla sedosa al sabor original, logrando un acabado indulgente y con mayor profundidad en boca.

Disponibilidad y Formatos

La distribución se está segmentando estratégicamente en Estados Unidos:

Línea Clásica (Regular y Zero Sugar): Se expande por el Oeste, Medio Oeste, Sureste y el Atlántico Medio. Estará disponible en múltiples formatos: latas de 12 oz, botellas de 20 oz y 2L, mini latas de 7.5 oz y packs de 6 botellas. Sabores Regionales (Peach y Vanilla): Disponibles principalmente en el Oeste, Medio Oeste y Florida en formatos de 12-packs (latas 12 oz) y botellas de 20 oz.

