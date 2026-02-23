Jueza prohíbe la publicación del informe de Jack Smith sobre documentos clasificados de Trump

Una jueza federal bloqueó de manera permanente la divulgación del informe elaborado por el exfiscal especial Jack Smith sobre la investigación que acusó al presidente Donald Trump de retener documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, un caso que en su momento fue considerado el más grave de los cuatro procesos penales que enfrentó el republicano.

La decisión fue adoptada el lunes por la jueza federal de distrito Aileen Cannon, nominada por Trump.

Según informó la agencia AP, Cannon dio la razón a una solicitud del mandatario para mantener bajo reserva el documento relacionado con la pesquisa sobre el almacenamiento de material confidencial en su residencia de Mar-a-Lago y los supuestos intentos de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlo.

Smith y su equipo redactaron un informe en dos volúmenes que abordaba tanto el caso de los documentos clasificados como una investigación separada sobre los intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Trump perdió frente al demócrata Joe Biden.

Ambas investigaciones derivaron en acusaciones formales que fueron retiradas tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, en atención a la doctrina del Departamento de Justicia que establece que un presidente en funciones no puede ser procesado federalmente.

La fiscal general Pam Bondi ya había determinado que el informe constituía una comunicación interna deliberativa y confidencial que no debía hacerse pública fuera del Departamento de Justicia. La orden de Cannon extiende esa prohibición a cualquier sucesor de Bondi en el cargo.

En su resolución, la jueza sostuvo que la publicación del informe implicaría una “injusticia manifiesta” para Trump y sus dos coacusados. Recordó asimismo que el caso fue desestimado en 2024 tras concluir que Smith había sido nombrado de manera ilegal.

“Los exacusados en este caso, al igual que cualquier otro acusado en esta situación, aún gozan de la presunción de inocencia, sagrada en nuestro orden constitucional”, escribió.

El caso de los documentos clasificados señalaba que Trump habría conservado información sensible en Mar-a-Lago después de concluir su primer mandato y que habría buscado apoyo de asesores y abogados para ocultar los registros requeridos por los investigadores.

También se le acusó de mostrar a terceros un “plan de ataque” del Pentágono y un mapa clasificado.

Organizaciones defensoras de la transparencia y de la Primera Enmienda han presionado para que el informe se haga público. Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, afirmó que continuarán utilizando “todas las herramientas disponibles” para divulgar el documento y defender el derecho del público a conocer su contenido.

En la misma línea, Scott Wilkens, del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, sostuvo que no existe base legítima para mantener el informe en secreto y calificó la decisión como incompatible con la Primera Enmienda y el derecho consuetudinario.

Por su parte, Kendra Wharton, abogada de Trump, celebró el fallo y reiteró que el fiscal especial fue designado de forma inconstitucional, por lo que, a su juicio, el informe “nunca debería ver la luz del día”.

Cannon argumentó que, aunque históricamente los fiscales especiales han publicado informes al concluir su trabajo, eso ha ocurrido cuando optan por no presentar cargos o después de que el caso se resuelve mediante declaración de culpabilidad o juicio.

El primer volumen del informe de Smith, relativo a la investigación por interferencia electoral en 2020, sí fue divulgado el año pasado antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

La nueva orden judicial consolida el bloqueo que ya había impuesto Cannon el año pasado, cuando suspendió temporalmente la publicación del informe sobre los documentos clasificados, una medida que incluso impidió que Smith abordara el contenido de la investigación durante una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

