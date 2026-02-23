Messi no será sancionado por la MLS tras “no violar la reglas” en Los Angeles

Tras una revisión más profunda de las acusaciones de que Lionel Messi accedió sin autorización al vestuario de los árbitros tras el partido entre el Inter Miami CF y el LAFC el sábado por la noche en el LA Memorial Coliseum, la Major League Soccer determinó que el jugador no violó las normas de la liga.

El asunto no se presentará posteriormente ante el Comité Disciplinario de la MLS.

La MLS tuvo conocimiento del incidente inicialmente tras la difusión de un video en el que el capitán del Inter Miami aparentemente entró en las instalaciones de los árbitros brevemente, pero la zona por la que Messi entró no estaba restringida por la liga.

La puerta por la que entró el jugador no daba al vestuario de los árbitros.

🚨🚨| BREAKING: Footage shows Lionel Messi trying to CONFRONT the referee after full-time, with Luis Suárez pulling him back to stop him entering the officials’ dressing room. 😳🇦🇷



pic.twitter.com/I85cyMkCd9 — CentreGoals. (@centregoals) February 22, 2026

Messi no entró en el vestuario de los árbitros

Chris Rivett, director de comunicaciones de la Organización de Árbitros Profesionales, también confirmó a ESPN que Messi no entró en el vestuario de los árbitros.

“Tras hablar con los árbitros, podemos confirmar que no entró en las instalaciones”, declaró Rivett.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó que no vio a Messi molesto cuando se le preguntó si el jugador se molestó con el arbitraje durante el partido, que el LAFC ganó 3-0. “No, no, no vi nada. La verdad es que terminó el partido y luego me fui al vestuario”, dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

El Inter Miami visita al Orlando City SC el 1 de marzo en el Inter&Co Stadium.

Seguir leyendo:

Messi colérico tuvo que ser contenido por Luis Suárez para que no increpara al árbitro tras goleada de LAFC [VIDEO]

Dean Huijsen acusado de compartir una publicación racista contra aficionados chinos

Joseph Blatter critica la relación de Gianni Infantino con Donald Trump: “Lo peor que le ha pasado a la FIFA”