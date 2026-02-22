Messi colérico tuvo que ser contenido por Luis Suárez para que no increpara al árbitro tras goleada de LAFC [VIDEO]

Inter Miami empezó con el pie izquierdo la MLS 2026. Tras salir goleados 3-0 ante LAFC en el BMO Stadium, se volvió tendencia un video donde aparece un colérico Lionel Messi dentro del túnel de vestuarios, queriendo increpar a la terna arbitral y siendo detenido por Luis Suárez.

En el audiovisual que ahora es viral en redes sociales se ve a Messi siendo sujetado del brazo por Luis Suárez justo después de que los árbitros ingresaran a la zona de vestuarios del BMO.

En el clip se ve a un Messi totalmente fuera de control y con mucha molestia contenida. Se desconoce el motivo de la molestia del delantero argentino.

🚨🚨| BREAKING: Footage shows Lionel Messi trying to CONFRONT the referee after full-time, with Luis Suárez pulling him back to stop him entering the officials’ dressing room. 😳🇦🇷



pic.twitter.com/I85cyMkCd9 — CentreGoals. (@centregoals) February 22, 2026

No obstante, según reportes de medios argentinos, hubo molestia de Messi con el silbante Pierre-Luc Lauzière por la forma en la que arbitró el encuentro. Si bien no existieron decisiones polémicas, ‘La Pulga’ habría sentido la rudeza del juego defensivo del conjunto angelino.

Básicamente, Messi percibió que le pegaron todo el partido y que el árbitro no cobró con la rigurosidad que debía. La acumulación de golpes y la derrota por goleada terminaron frustrando al veterano atacante.

El argentino solamente recibió dos faltas de las 14 que sufrió el Inter Miami durante un encuentro que solamente tuvo tres tarjetas amarillas: una para el conjunto local y dos para el visitante.

Messi, que venía de una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo tras un encuentro amistoso ante Barcelona de Ecuador, disputó los 90 minutos en Los Ángeles.

LAFC se impuso gracias a los goles en el primer tiempo del venezolano David Martínez. Posteriormente, en la segunda mitad, el gabonés Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz sentenciarían al conjunto de ‘Las Garzas’.

Inter Miami deberá verse las caras contra Orlando City el domingo 1 de marzo como visitante.



