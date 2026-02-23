Dean Huijsen acusado de compartir una publicación racista contra aficionados chinos

La red social Weibo se ha convertido en el escenario de una agria disputa entre los aficionados chinos y el defensa central del Real Madrid, Dean Huijsen.

El contenido compartido por Dean Huijsen aludía de manera despectiva a la forma de los ojos de los ciudadanos asiáticos con comentarios vulgares. La frase “le puedes vendar los ojos con hilo dental” fue el detonante de una oleada de críticas hacia el jugador. Aunque el futbolista asegura que fue un error sin intención, el alcance de la publicación ha sido masivo en Asia.

Los seguidores del Real Madrid en China cuestionan la tibieza de la disculpa y exigen una declaración pública en vídeo o plataformas internacionales. Consideran que un simple comunicado escrito en una red social local no es suficiente para reparar el daño causado a su dignidad.

El Real Madrid se encuentra en una posición delicada, tratando de equilibrar la defensa de su jugador con el respeto a su masa social. La exigencia de los fans chinos pone a prueba la política de comunicación del club ante incidentes de tinte racista.

Disculpas de Dean Huijsen

Ante esa situación, el Merengue le exigió una rectificación inmediata y decidió difundirla por sus propios canales.

El texto fue publicado en Weibo, una red social de uso masivo en Asia, y lleva la firma del propio jugador: “Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado”.

El movimiento del Real Madrid blanco se da en un contexto sensible: el Merengue viene sosteniendo una postura pública muy firme contra el racismo, especialmente tras la denuncia de Vinicius Junior en la Champions League.

Por eso, en la dirigencia consideraron incompatible ese discurso institucional con la conducta del joven defensor, quien había replicado en Instagram una imagen burlándose de rasgos físicos de personas asiáticas.

El episodio dejó al Real Madrid en una posición incómoda: mientras lidera una cruzada pública contra el racismo en defensa de Vinícius, se vio obligado a intervenir internamente para corregir una conducta que contradice ese mensaje. Una muestra de que, en este terreno, el discurso ya no alcanza sin acciones concretas.

