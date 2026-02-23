México mantiene amistoso ante Islandia pese a ola de violencia en el país

La selección mexicana de fútbol mantendrá su partido amistoso de este miércoles 25 de febrero ante Islandia en Querétaro, pese a la ola de violencia registrada en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar en Jalisco.

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que el equipo dirigido por Javier Aguirre ya se encuentra en Querétaro y cumplirá con su agenda de entrenamientos previa al encuentro, en el que el seleccionador convocó a jugadores de la Liga MX al no tratarse de una fecha FIFA.

La selección de Islandia también arribó a la sede del partido, que forma parte de la preparación de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión de mantener el compromiso se produce después de que la Liga MX suspendiera el Clásico Nacional Femenil entre Guadalajara y América y aplazara otros partidos del Clausura, debido a las alertas de seguridad en Jalisco.

Los episodios de violencia han generado cuestionamientos en medios internacionales sobre la seguridad en México como sede mundialista, especialmente en Guadalajara, ciudad que albergará partidos del torneo. Sin embargo, fuentes del comité organizador señalaron que no existe pronunciamiento oficial y que el país continúa trabajando en coordinación con la FIFA.

Tras el amistoso con Islandia, México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Además de Ciudad de México y Guadalajara, Monterrey será la tercera sede mexicana del Mundial, que organizarán de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

