Raúl Jiménez marcó doblete y Fulham volvió a encontrarse con la victoria en Premier League

El Fulham puso fin a su racha de tres derrotas consecutivas en la Premier League al imponerse como visitante ante el Sunderland, en un partido que tuvo como figura al delantero mexicano Raúl Jiménez, autor de un doblete que lo lleva a ocho goles en la temporada del campeonato inglés.

El primer tanto llegó al minuto 54, cuando Jiménez aprovechó un saque de esquina ejecutado por Alex Iwobi al punto penal para anticiparse a su marcador y abrir el marcador. Apenas seis minutos después, el árbitro Craig Pawson revisó en el VAR una infracción de Brian Brobbey sobre Calvin Bassey y decretó penalti.

Jiménez asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió engañando al portero Robin Roefs, manteniendo su efectividad perfecta desde el punto penal en la Premier League, con 13 goles en 13 intentos.

El Sunderland reaccionó a falta de quince minutos, cuando Pawson señaló otro penalti tras un agarrón de Ryan Sessegnon sobre Dan Ballard, lo que permitió a los locales recortar distancias y meterse nuevamente en el partido.

Sin embargo, el Fulham logró resistir la presión final y sentenció el encuentro en los minutos finales con un gol de Alex Iwobi. Con el triunfo, el equipo londinense llegó a 37 puntos y ascendió al décimo lugar de la clasificación, superando al Sunderland, que quedó con 36 unidades en la duodécima posición.

