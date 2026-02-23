Quiénes recibirán pagos directos de $994 del Seguro Social el viernes 27 de febrero

Los beneficiarios del programa Ingreso Suplementario de Seguridad del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago correspondiente a marzo de 2026 el viernes 27 de febrero, con montos que pueden alcanzar hasta $994 para ciertos solicitantes individuales.

Aunque los pagos de SSI normalmente se emiten el primer día de cada mes, en esta ocasión el depósito se adelantará porque el 1 de marzo cae en domingo.

Cuando la fecha regular coincide con fin de semana o día festivo, la Administración del Seguro Social envía los fondos el último día hábil del mes anterior.

Quiénes califican para el pago

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos limitados que cumplen al menos uno de los siguientes criterios:

-Personas de 65 años o más

-Personas con discapacidad que cumpla los requisitos establecidos

-Personas con ceguera reconocida bajo las normas federales

Además de cumplir con los criterios médicos o de edad, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos que pertenezcan a una de las categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También deben residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

No pueden permanecer fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo o 30 días consecutivos, ya que esto puede afectar su elegibilidad.

Cuánto dinero pueden recibir

El monto máximo depende de la situación del solicitante y del número de personas que presentan la solicitud.

Para marzo de 2026, los pagos máximos establecidos son:

-Hasta $994 para solicitantes individuales

-Hasta $1,491 para parejas que presentan solicitud conjunta

-Hasta $498 para personas que brindan cuidados esenciales a beneficiarios de SSI

La cantidad final puede variar según ingresos, recursos y circunstancias específicas de cada beneficiario.

Calendario oficial

La Administración del Seguro Social publica un calendario completo de pagos en su sitio web oficial, donde los beneficiarios pueden consultar fechas específicas para otros programas.

El depósito del 27 de febrero corresponde únicamente al pago anticipado de marzo para quienes reciben SSI, debido al ajuste por calendario.

