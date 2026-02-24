Cuánto dinero debes tener invertido para igualar un pago del Seguro Social

El reciente ajuste por costo de vida aplicado a los pagos del Seguro Social cambió las cuentas para quienes dependen de este ingreso o buscan reemplazarlo con inversiones. Con el nuevo incremento, surge una pregunta clave: ¿cuánto capital se necesitaría invertir para generar el mismo monto mensual que ahora paga el gobierno?

La Administración del Seguro Social anunció un ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8% para los beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

De acuerdo con la AARP, este aumento representa aproximadamente $56 adicionales al mes para el jubilado promedio, elevando el pago mensual de $2,015 a $2,071.

En términos anuales, eso equivale a $24,852.

Para quienes no reciben estos beneficios –o para quienes desean complementar o duplicar ese ingreso– el nuevo monto sirve como referencia para calcular cuánto capital sería necesario invertir a fin de generar $2,071 mensuales de forma sostenida.

Aplicando la regla del 4%

Una fórmula ampliamente utilizada en planificación para el retiro es la llamada regla del 4%.

Este principio sugiere que una persona puede retirar aproximadamente 4% de su portafolio cada año durante la jubilación sin agotar rápidamente sus fondos.

Para igualar el ingreso anual de $24,852, se debe dividir esa cantidad entre 4%.

$24,852 ÷ 0.04 = $621,300.

Esto significa que una persona necesitaría aproximadamente $621,300 invertidos para poder retirar 4% anual y obtener un ingreso cercano a $24,852 por año, lo que equivale a $2,071 mensuales.

Dónde podría invertirse ese capital

Existen diferentes alternativas para construir un fondo de este tamaño, dependiendo del perfil de riesgo:

–Opciones de bajo riesgo: cuentas de ahorro de alto rendimiento, bonos gubernamentales y certificados de depósito (CDs).

–Opciones de mayor riesgo: fondos indexados como los ETF del S&P 500 o acciones individuales que paguen dividendos.

–Opciones intermedias: fondos mutuos balanceados que combinan acciones y bonos.

Cada estrategia implica distintos niveles de volatilidad y posibles rendimientos, por lo que la decisión debe alinearse con la edad, tolerancia al riesgo y objetivos financieros del inversionista.

El punto clave

Con el ajuste de 2.8% por costo de vida que elevó el beneficio promedio a $2,071 mensuales, se necesitaría un fondo cercano a $621,300 dólares para generar el mismo ingreso anual aplicando la regla del 4%.

Este cálculo ilustra la magnitud del capital necesario para reemplazar un pago del Seguro Social exclusivamente mediante inversiones privadas, y resalta la importancia de la planificación a largo plazo.

