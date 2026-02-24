Demócratas de la Cámara llevarán a sobrevivientes de Epstein al discurso del Estado de la Unión

Congresistas del Partido Demócrata confirmaron que un grupo de sobrevivientes de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein asistirá al discurso del Estado de la Unión este martes por la noche, que protagonizará Donald Trump.

Al menos seis miembros de la Cámara de Representantes extendieron invitaciones formales a estas personas para que presencien el mensaje del presidente Donald Trump desde la sesión conjunta del Congreso, informó NBC News.

El representante por California, Ro Khanna, destaca entre los legisladores que promueven esta iniciativa, quien es uno de los autores de la Ley de Transparencia de Epstein, herramienta legal que permitió la publicación de millones de archivos relacionados con el financista y sus conexiones con figuras políticas.

Confirmó además que oficialmente estará Haley Robson, quien ha declarado públicamente que fue traficada por Epstein desde los 16 años de edad.

“La valiente lucha de Haley demuestra que no se trata de política, sino de exponer el sistema de justicia estadounidense, que está dividido en dos niveles, y de exigir responsabilidades a la clase de Epstein involucrada en el horrible abuso de niñas”, apuntó Khanna.

El legislador también añadió que “la valentía de ella y de sus compañeras sobrevivientes fue el catalizador para cambiar un sistema corrupto y finalmente defender la humanidad y los valores estadounidenses”. Por su parte, Haley Robson reaccionó a la invitación manifestando: “Me siento honrado y fue una maravillosa sorpresa haber sido invitado”.

Críticas al Departamento de Justicia

La asistencia de este grupo ocurre en medio de cuestionamientos por parte de algunos sobrevivientes hacia la gestión de la administración Trump. Las críticas apuntan a que el Departamento de Justicia no ha realizado esfuerzos suficientes para procesar a posibles cómplices, además de censurar nombres específicos en los documentos liberados. Por otro lado, algunas víctimas sostienen que la institución violó la Ley de Transparencia al no proteger adecuadamente sus propias identidades en los archivos públicos.

Junto a los invitados de Khanna, otros legisladores utilizarán sus espacios para enviar mensajes sobre diversos temas. La representante Ilhan Omar asistirá con ciudadanos afectados por operativos de inmigración en Minnesota, mientras que el representante Pete Stauber llevará a un influyente relacionado con denuncias de fraude migratorio.

