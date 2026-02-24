EE.UU. intercepta nuevo buque petrolero en el océano Índico relacionado con Venezuela

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó este martes la intercepción del buque petrolero Bertha en aguas del océano Índico. La agencia precisó que la embarcación intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto a las operaciones de crudo vinculadas con Venezuela y Cuba.

La operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses bajo la responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (Indopacom). A través de la plataforma X, el Pentágono indicó que se realizó un “derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes”.

El Bertha, que navega bajo la bandera de las Islas Cook, es el tercer navío capturado en esta región tras los abordajes previos del Aquila II y el Veronica III. De acuerdo con las Fuerzas Armadas, “la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó eludirla”.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Tácticas de evasión y cerco marítimo

Según señaló The New York Times, el Bertha forma parte de un grupo de aproximadamente 16 tanqueros sancionados. Para intentar burlar la vigilancia, el buque utilizó el alias “Ekta” y falsificó sus coordenadas de GPS para simular que se encontraba en las costas de Nigeria, cuando en realidad navegaba por el Índico.

“Tres embarcaciones se pusieron a la fuga y ahora las tres han sido capturadas”, enfatizó el Departamento de Defensa.

Operación Lanza del Sur

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos mantiene una cuarentena marítima activa, medida que prohíbe el movimiento de petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, incluyendo los suministros dirigidos a Cuba. Bajo este marco operativo, las autoridades han abordado o incautado casi diez embarcaciones hasta la fecha.

“Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”, señaló el Pentágono.

Sigue leyendo:

– Instan a Delcy Rodríguez a desmantelar su “aparato represivo” de cara a unas elecciones libres

– Trump renovó decreto que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de EE.UU.

– Jefe del Comando Sur visitó Venezuela para “garantizar” el cumplimiento del plan de Trump